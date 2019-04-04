中国赴黎巴嫩维和官兵荣获联合国勋章

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）3日授予中国第17批赴黎巴嫩维和部队全体410名官兵联合国勋章。

当日，授勋仪式在位于黎巴嫩南部辛尼亚村的中国部队营区举行。联黎部队司令德尔科尔、副司令施瓦罗姆、中国驻黎巴嫩大使王克俭等出席仪式。

“鉴于中国维和官兵在任务期内圆满完成扫雷排爆、工程建筑、医疗救助等维和使命，联黎司令部决定为中国分遣队410名官兵授予联合国维和勋章。”现场，伴随着解说，德尔科尔为11名官兵代表佩戴勋章，王克俭、施瓦罗姆等为其他维和官兵授勋。

德尔科尔在仪式上致辞说：“你们的职业精神、专业素养、亲切友善、团队合作和奉献精神为维和部队增了光添了彩。希望你们在新的起点上，为实现永久和平做出更大贡献。”

据悉，中国第17批赴黎维和部队编制410人，辖多功能工兵分队、建筑工兵分队和医疗分队，自2018年5月底轮换部署以来，已累计清排雷场6692平方米、安全发现并销毁地雷1400枚，创单批维和部队扫雷数量之最。他们还高标准完成联黎弹药销毁场、“钢铁风暴”演习场等68项工程建筑任务，且累计接诊联黎官兵8600人次、为当地民众义诊3500人次。今年5月，他们将结束维和任务，轮换回国。（尹博 蒙卓霖 刘伟）

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