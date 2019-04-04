联合国会议聚焦跨境电商贸易便利化前景

总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议（贸发会议）1日至5日举办“电子商务周”活动。在3日的会议中，来自国际组织以及政商界的近百名代表共同探讨了电子商务领域的国际合作前景，并就如何实现电商领域的国际贸易便利化发表意见。

联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心市场开发部主任马里昂·詹森在会上表示，尽管目前跨境电子商务所带来的贸易量仅占全球跨境产品贸易总量的12%，但未来会加速增长。电子商务为中小型企业进入国际市场提供了新机遇，有利于促进包容性增长，但中小型企业仍面临着来自技术、行政手续、物流等领域的诸多挑战。

来自中国的中小电商企业代表沈汀表示，全球范围内诚信体系不健全，各国信用体系相互并不透明，对于跨境失信违规行为很难监管，这些都会影响中小企业开展跨境电商业务。

中国电子商会会长王宁认为，只有在制定跨境电商产品质量认证标准，以及全球统一的跨境电商关税税率等相关通用规则之后，全球范围内的跨境电子商务才能得到更快发展。世界各国需要达成全球通行的跨境贸易便利化规则，才能让全球消费者真正享受到跨境电商带来的便利和实惠。

中国常驻世界贸易组织代表张向晨指出，提高贸易速度、加强贸易安全、降低贸易成本一直是世贸组织努力的目标，也是跨境电子商务便利化发展的关键。有利的政策环境、完善的基础设施、便捷安全的平台服务、快捷的物流、便利的通关、高效的税收体系等一系列综合因素，决定了电商能获得的实际利益。（记者 凌馨）

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