专访：“一带一路”合作将不断为拉美基建提供新机遇

墨西哥工业发展和经济增长研究院副院长阿图罗·奥罗佩萨日前接受新华社记者采访时表示，“一带一路”合作将不断为拉美基础设施建设提供新机遇。

奥罗佩萨表示，“一带一路”框架下的合作，将在基础设施和通信设备等方面为拉美带来新机遇，搭建遥远大陆间桥梁，拉近彼此间距离，进而加强世界各地区间经济、工业、科技和自然资源等领域互补性。

拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸和“一带一路”倡议的重要参与方。近两年来，墨西哥与中国的双边贸易增长迅速。据中国商务部统计，2018年墨西哥与中国的双边货物贸易额为907.0亿美元，截至12月中国是墨西哥第四大出口市场和第二大进口来源地。

奥罗佩萨认为，中国提出的“一带一路”倡议推动国际社会更加团结、携手共进，同时让各国一起面对地缘政治、生态和人口等方面挑战。这一倡议反映出中国坚持开放、共赢的立场，展现出中国的全球化视野和大国担当。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月下旬在北京举办。奥罗佩萨认为，各国可借助这次峰会进一步了解“一带一路”倡议提出5年多来的发展情况，分享成功经验，推动相互学习。

奥罗佩萨希望这次峰会推动“一带一路”框架下的合作能够更全面考虑拉美地区发展，进一步推动拉中双边合作。

当谈及人文交流在“一带一路”建设中的作用时，奥罗佩萨认为，“一带一路”建设十分重视合作伙伴间人文交流和社会发展等议题，包括设立奖学金、推动学术交流、分享科技成果等。墨西哥、秘鲁等国家都是文明古国，与中国开展文明对话将能推动双方政治经济交流发展。（记者 吴昊）

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