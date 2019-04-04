联非达团高度评价中国维和官兵所作贡献

联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）副司令亨利日前高度评价中国工兵分队和直升机分队为苏丹维和所作贡献，称赞中国两支分队官兵是目前联非达团各分队中最优秀、最值得信赖的军事力量。

中国驻苏丹大使马新民1日前往北达尔富尔州首府法希尔拜会了亨利。亨利对中国政府派兵参加联非达团履行维和任务深表感谢，并高度评价中国工兵分队和直升机分队的出色工作。

亨利说，中国两支分队官兵不仅承担营区建设、道路修建、物资运输等维和任务，还积极传播中国文化，并为当地社区做好事，深受各国维和官兵、当地政府和民众的欢迎，为实现达区和平、促进社会稳定发挥了重要作用。联非达团愿与中方加强协调与配合，共同推进联非达团顺利撤出，促进达区安全与稳定。

马新民说，中国作为联非达团的重要出兵国，自2007年该任务区组建以来，已向达区派驻15批工兵分队和2批直升机分队，人数多达4400余人，出色完成各项维和任务，为达区的和平稳定和重建作出了重要贡献。

马新民表示，中国将一如既往地投身联合国维和事业，为维护国际和平稳定作出更大贡献。

达尔富尔地区位于苏丹西部。2003年以来，该地区一些武装组织开始进行反政府活动，并与邻国部分部落武装结盟，导致地区局势持续动荡。（记者马意翀）

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