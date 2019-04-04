美国副总统彭斯警告土耳其不得购买俄罗斯防空导弹

美国副总统彭斯3日在华盛顿表示，土耳其从俄罗斯购买防空导弹会对北约构成威胁，此举将面临后果。

彭斯当天出席智库大西洋理事会主办的一场北约成立70周年纪念活动时说，土耳其从俄罗斯购买S-400防空导弹系统会对北约造成威胁，美国不会对北约国家向对手购买武器的行为袖手旁观。

彭斯说，土耳其需要作出选择，是希望继续成为北约的重要一员，还是要通过这一“鲁莽的决定”来破坏这个同盟。

彭斯做出上述表态前，来华盛顿参加北约外长会议的土耳其外长恰武什奥卢在同一场活动上明确表示，从俄罗斯购买S-400防空导弹系统的交易已成定局，土方不会对此妥协。

美国国务卿蓬佩奥当天在华盛顿会见恰武什奥卢时也对土耳其从俄罗斯购买上述导弹系统表示担忧。

美国等北约国家多次警告土耳其不要购买S-400防空导弹系统，理由是这一俄制防空系统与北约防空系统不兼容，且S-400雷达系统可能掌握如何定位并追踪美国及盟国的F-35战机，导致后者今后难以躲避俄方武器攻击。

北约欧洲盟军最高司令兼美军欧洲司令部司令柯蒂斯·斯卡帕罗蒂此前在美国国会听证时建议，如果土耳其不放弃从俄罗斯购买S-400防空导弹系统，美方就不向土方出售F-35战机。

美土两国先前达成交易，美方将向土方出售100架F-35战机。

美国国防部本月1日表示，美方此前已经向土耳其明确表示，购买S-400防空导弹系统的行为不可接受，美方已经暂停向土方提供F-35战机零部件，直到土方放弃装备S-400防空导弹系统。（记者刘品然 刘晨）

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