4日人民币对美元汇率中间价上调139个基点

来自中国外汇交易中心的数据显示，4日人民币对美元汇率中间价报6.7055，较前一交易日上调139个基点。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2019年4月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7055元，1欧元对人民币7.5409元，100日元对人民币6.0186元，1港元对人民币0.85428元，1英镑对人民币8.8349元，1澳大利亚元对人民币4.7741元，1新西兰元对人民币4.5517元，1新加坡元对人民币4.9560元，1瑞士法郎对人民币6.7246元，1加拿大元对人民币5.0262元，人民币1元对0.60826马来西亚林吉特，人民币1元对9.7205俄罗斯卢布，人民币1元对2.1076南非兰特，人民币1元对169.13韩元，人民币1元对0.54777阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55931沙特里亚尔，人民币1元对42.3985匈牙利福林，人民币1元对0.56914波兰兹罗提，人民币1元对0.9900丹麦克朗，人民币1元对1.3807瑞典克朗，人民币1元对1.2769挪威克朗，人民币1元对0.83856土耳其里拉，人民币1元对2.8660墨西哥比索，人民币1元对4.7305泰铢。
前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.7194。（记者程思琪）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】