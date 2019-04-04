葡荷两国领导人表示在对待中国投资问题上将坚持开放市场原则

葡萄牙总理科斯塔与来访的荷兰首相吕特3日在里斯本表示，两国在对待中国投资的问题上将坚持开放市场原则，不会排斥中国投资。

科斯塔在同吕特举行的联合新闻发布会上回答记者提问时说，葡萄牙的外交传统是在全球范围内推进国际关系，在其作为欧盟成员国的身份同始终保持对全球开放立场之间寻求必要平衡。

科斯塔说，葡萄牙的私有化过程是市场化过程，任何外来投资必须遵守葡萄牙的法律和欧盟相关法律。“我们不会根据国别来选择投资人，市场会根据最佳（商业）条件作出相应选择。”

吕特强调，“欧洲必须保持开放，对世界其他国家怀有善意”。他特别回顾了荷兰与中国的密切贸易关系，对葡萄牙政府在对待中国投资问题上的立场表示“充分信任”和“完全支持”。（记者温新年 章亚东）

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