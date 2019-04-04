第18届世界警察和消防员运动会将亮相成都

人民网北京4月4日电（记者 高媛） 第18届世界警察和消防员运动会将于2019年8月8日—18日在中国成都举行。目前已有来自美国、澳大利亚、加拿大等34个国家和地区的千余名运动员报名。届时，来自全球不同国家、不同肤色、不同制服的同行将在成都同时亮相，参与终极消防、警犬服务、摩托技能等60个大项的世界顶级赛事。

世界警察和消防员运动会于1985年创办，每两年举办一届，至今已连续举办17届，平均每届都有近万人参赛，素有“警察和消防员奥运会”之称。

2013年7月，成都市政府成功申办2019年第18届世界警察和消防员运动会，这是世界警察和消防员运动会首次落户亚洲城市。本届世警会项目多达56个，其中常规项目48个，警察和消防员专项体育项目8个，盛会将设高新区、双流区、天府新区、金牛区、武侯区、温江区、龙泉驿区、都江堰区和金堂县共9个赛区，规模史无前例。

世警会期间，成都还将举办国际警备合作研讨会、警用消防装备博览会、警察和消防员摄影展等活动，展示出中国警察良好的精神风貌，也能让大家大饱眼福促进国际交流。

(责编：王仁宏、曹昆)