芭蕾舞剧《卡门》首次在葡萄牙登台

人民网北京4月4日电（记者 郑海鸥）近日，中央芭蕾舞团建团60年来第一次出访葡萄牙，带给里斯本和波尔图两座城市三个风格各异的芭蕾作品：浪漫主义芭蕾代表作《吉赛尔》第二幕、原创民族芭蕾《黄河》和世界编舞大师罗兰·佩蒂的作品《卡门》，受到观众的积极好评。据罗兰·佩蒂的助手博尼诺介绍，“这是芭蕾舞剧《卡门》在全世界上演了5000多场后首次登上葡萄牙舞台。”

据中芭艺术总监助理、总排练者徐刚介绍，《卡门》对于中芭是承前启后、举足轻重的。“当罗兰·佩蒂先生2005年5月被邀请到北京的时候，时任中芭团长赵汝蘅已经‘等’了他12年。81岁的‘罗爷爷’到了剧团就开始了3天的选角试排。7月全面开始排练《卡门》《阿莱城的姑娘》和《年轻人与死亡》这三个作品，并于2005年11月10日在中国首演了这三部舞剧。”

“这部罗兰·佩蒂大师自编自演于1949年的《卡门》，是被誉为最符合梅里美原著和比才音乐的芭蕾舞剧。70年来，世界各大芭蕾舞团竞相上演，中芭是中国唯一被大师首肯的剧团。”徐刚说。

《卡门》等三部舞剧培养了朱妍、张剑、王启敏、余波、李俊等一批优秀演员，他们从中学到了人物的塑造、音乐的把控、不同舞蹈语汇的融合等艺术经验。徐刚回忆，“在《卡门》的每一次排练中，罗爷爷和排练团队的博尼诺、菲利普等强调每个动作、每个舞步、每个衔接和所有的细节都是被赋予各自的内涵和质地的；强调不同于古典芭蕾的关键动作……最终，舞台灯光、布景、服饰、道具、化妆造型都呈现出迷人的魅力。”

“如今，编导大师已经离开人世，但他的作品依然在全世界上演，并且继续影响着一代代的芭蕾舞者。”徐刚说。

如今，中芭在葡萄牙顺利地完成了《卡门》的首秀，这是中芭“传帮带”精神的体现，更是中国芭蕾在世界上越来越受到赞誉的有力证明。

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