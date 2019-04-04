俄官员：俄方对北约有关刻赤海峡通航声明持负面评价

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3日说，俄方对北约有关刻赤海峡通航的声明持负面评价。

美国常驻北约代表哈奇森日前表示，北约有意就保障乌克兰船只通航刻赤海峡采取措施，并且扩大在黑海区域的侦查规模。《俄罗斯报》3日援引佩斯科夫就此的回应说，克里姆林宫对哈奇森此番声明持负面评价，“俄方不明白其言论含义”。

佩斯科夫说，刻赤海峡与其通航情况众所周知，俄方就此持一贯立场并遵守国际法。

在回答有关在何种条件下俄罗斯允许北约军舰进入亚速海的问题时，佩斯科夫说：“需要就此质询并等待相关决定”。他同时指出，这涉及封闭水域，所以应单独讨论。此类计划需遵守特定通知流程，而军舰在黑海逗留则需遵守《蒙特勒公约》。

根据1936年部分西方国家与苏联签订的《蒙特勒公约》，非黑海沿岸国家的军舰可在黑海水域单次逗留不超过21天。

北约两艘军舰1日抵达乌克兰南部港口城市敖德萨，开始进行为期3天的访问。乌克兰国防部网站当天发布通报说，这两艘护卫舰隶属于北约第二海上常备部队，于3月28日进入黑海水域。北约军舰将向当地民众开放、与乌军方和地方政府官员举行会晤，并在访问结束后，同乌克兰、格鲁吉亚两国海军在黑海举行联合军事演习。

同一天，北约第二海上常备部队4艘军舰进入格鲁吉亚黑海港口波季，开始对格鲁吉亚进行访问。

俄国防部3月29日发布消息说，俄黑海舰队的两艘军舰当天跟踪了在黑海水域航行的部分北约军舰。（记者 李奥）

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