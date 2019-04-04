英议会表决通过脱欧延期法案 防止无协议脱欧

综合报道，当地时间3日，英国议会通过一项法案，迫使首相雷莎·梅寻求脱欧延期，以避免在4月12日出现无协议脱欧的情况。投票前，特雷莎·梅和工党领袖科尔宾进行会谈，商讨突破英国脱欧僵局的可能方式。

【英议会表决 延后脱欧期限法案惊险过关】

英国议会下议院3日表决通过法案，将强迫特雷莎·梅寻求延后脱欧期限，以规避12日无协议脱欧的风险。

据报道，议会议员3日在下议院经所有阶段推促这项法案，最后以313票同意、312票反对通过该法案。这项法案现将送交英国议会上议院进行表决。

按照英国此前与欧盟达成的协议，英国需于12日或之前脱欧，但议会至今仍未通过脱欧协议以及“指示性投票”选项。特雷莎·梅2日宣布，将寻求尽可能短暂延迟脱欧，直至有脱欧协议获议会通过。

【工党领袖与特雷莎·梅会谈 未就二次公投达成协议】

英国工党领袖科尔宾表示，他3日与特雷莎·梅会谈，商讨突破英国脱欧僵局的可能方式，双方对于举行第2次脱欧公投的选项并未达成协议。

据报道，科尔宾说：“会议开始时我就提起此事。我说这是本党政策，我们希望推动由公众投票的选项，以防止无协议脱欧或根据糟糕的协议脱欧。”

科尔宾认为梅伊愿做的让步还不够多。他说：“并未如我预期出现那么大的改变。这次会议有益，但还没有结论。”

特雷莎·梅的发言人表示，特雷莎·梅与科尔宾举行了建设性的会谈，并承诺要终结英国目前不确定的局面，两党团队4日将继续商讨细节。

【欧盟：脱欧协议若不过关 不再同意延后期限】

欧洲联盟执行委员会主席容克表示，除非英国议会能在12日前批准脱欧协议，否则欧盟不会再同意让英国脱欧期限短暂延后。

容克告诉欧洲议会：“4月12日是英国下议院批准脱欧协议的最终期限。如果脱欧协议届时没能过关，再次短时间延后并无可能。”

他表示：“现在看来，4月12日午夜无协议脱欧的可能性非常高，这不是我想要的结果。但我确定，欧盟已对此作好准备。”

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)