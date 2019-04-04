俄罗斯研制太空洗衣机 二氧化碳变为液体清洗衣物

据美国《新闻周刊》网站近日报道，俄罗斯弹道导弹、航天器和空间站制造商科罗廖夫能源火箭航天公司(RKK Energiya)宣布，为了未来的深空探测任务，该公司正在开发一种专供宇航员在太空使用的洗衣机。

普通洗衣机需要重力才能发挥作用，且必须在某处存放大量水——这会增加重量，所以，执行太空任务并不适合携带洗衣机。这意味着宇航员不能在太空洗衣服，因此，他们要么在整个任务期间带上足够多的衣服；要么依靠昂贵的再补给任务，并将废弃的衣物扔进太空。

参加长期任务的宇航员，例如在国际空间站上执行为期6个月任务的宇航员，经常会连续几天穿着同一套衣物，只有当这套衣服变脏时，才会换上新衣服。据《太空安全》杂志报道，穿着脏衣服不仅让宇航员深感不适，也可能为危险的微生物生长和扩散提供“温床”。

科罗廖夫能源火箭航天公司此前已在一篇论文中概述了该太空洗衣机计划。论文称，这种洗衣机可以安装在国际空间站上。

在论文中，作者估计，每年有约1450磅(约658公斤)衣物被运到国际空间站，以满足3名宇航员的要求。而为期两年的火星旅途会有6名机组人员参与，因此，所需衣物可能会增加到3吨，任务的成本和复杂性也随之水涨船高。作者认为，在国际空间站上配备卫生处理(洗涤)设备，可以显著减少个人卫生用品和衣物的库存。

俄罗斯科学家说，这种太空洗衣机使用的不是水，而是宇航员在宇宙飞船上呼吸产生的二氧化碳，特殊技术会将这些二氧化碳在高压下变成液体，以清洗衣物。

这并非首个太空洗衣机计划，美国国家航空航天局此前曾委托生产商制造一种低功率、低水位清洗设备的原型，该设备被设计为在低地球轨道或月球或火星的微重力条件下工作。(记者刘霞)

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