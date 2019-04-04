涉嫌违规挪用资金 戈恩被东京检方第四次逮捕

据日本共同社报道，东京地方检察厅特搜部4日以违反《公司法》(特别渎职)的嫌疑对日产汽车公司前董事长戈恩(65岁)实施了再逮捕。逮捕理由是其涉嫌违规挪用日产支付给中东阿曼销售代理店方面的资金，给日产造成总计约5.63亿日元。
此前有报道称，日产的资金有可能通过中东，流向了戈恩之子担任首席执行官(CEO)的美国投资公司方面。日本特搜部似乎已要求美方协助调查，向当地派出了检察官。
据相关人士透露，从2012年起，由当时担任日产CEO的戈恩决定用途的“CEO储备金”中，每年以“奖励金”名义向阿曼的代理店支付数亿日元，总计约35亿日元。
此外还有怀疑称，有资金从该代理店高层于黎巴嫩的银行开设的个人账户，通过该高层担任代表的该国投资公司“Good Faith Investments”(GFI)，流向了戈恩之妻担任代表的公司，其中一部分用作了购买游艇的资金(约16亿日元)。据称该游艇取名为“社长号”，由戈恩的家属等使用。
报道称，GFI的部分资金也被认为流向了戈恩之子的投资公司。
戈恩此前因涉嫌在有价证券报告上少写自己的董事报酬，与前代表董事格雷格 凯利(62岁，已获保释)一起，因违反《金融商品交易法》嫌疑被2次逮捕。此外，又因将私人投资损失转嫁给日产等的“特别渎职”嫌疑被再逮捕。今年1月11日前全部被起诉。
今年3月6日，戈恩在被拘留了108天后，获得保释。
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