外国友人体验中国旗袍

图为嘉宾现场学习制作旗袍盘扣。

屈伯崴摄（人民视觉）

观看旗袍走秀、了解旗袍历史、学做旗袍盘扣、试穿各类旗袍……日前，一场精彩纷呈的“亲历中国旗袍文化”活动在北京秀水街举行，来自外国驻华使馆官员、国际组织驻京机构负责人、外国驻京商会代表、境外媒体驻京记者、在京的外国专家和在京留学生们参加了这次活动。

活动伊始，模特们身穿旗袍走上T台，精美的旗袍搭配优美的台步，引得现场阵阵掌声，嘉宾们纷纷拿出手机拍摄，记录这一优雅的旗袍走秀。随后，相关负责人现场讲解、介绍了中国旗袍的起源、种类和特点，帮助外国友人更深刻、直观地了解中国旗袍这一传统服饰。

进入体验环节，嘉宾们不仅纷纷上手尝试制作盘扣，将细小的绳子一点一点编织成美丽的“花朵”，还试穿了各式各样的中国旗袍，化身“模特”走上T台……生动有趣的互动体验将现场氛围推向高潮。如此近距离体验多姿多彩的中国旗袍文化，对大多数嘉宾来说还是第一次。

当天，不少嘉宾带着家人、朋友一同前来参加了活动。来自美国的一位女士拿着自己制作的盘扣对记者说：“这样的活动很有趣！以前只是听说过中国旗袍，今天带着女儿来这里，她很高兴，特别是对于旗袍盘扣很感兴趣。以后有机会还会带她参加这样的活动，帮她了解更多中国文化。”

活动主办方北京月讯杂志社相关负责人介绍，本次活动以“亲历中国旗袍文化”为主题，秉承“以体验为精髓，以文化为主线”的宗旨，通过展示独具中国文化底蕴和特色的旗袍文化、带领外国友人学习制作盘扣和穿旗袍走秀等多种形式，为外国友人提供近距离感受中国旗袍文化的平台。活动得到了北京市人民政府新闻办公室、秀水街集团、北京翰香凝服饰有限公司的支持。

据悉，作为一档颇受在京境外人士欢迎的系列文化体验活动，“北京沙龙·亲历北京”已成为一项品牌活动。自2013年创办以来，活动已邀请在京外籍人士共同体验了京剧、昆曲、武术、民乐、茶艺、风筝、舞蹈、宫廷美食等中国文化，得到了在京外籍人士的欢迎与肯定，很多嘉宾已成为活动的忠实“粉丝”。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)