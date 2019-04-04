世卫组织:全球四分之一医院不能给患者提供安全卫生饮用水

人民网讯 世界卫生组织称，全球四分之一的医院不能给患者提供卫生安全的饮用水，呼吁各国制定计划和标准，以改善当前的情况，并让社区参与对改变情况的监督。

联合国下属的世界卫生组织总干事特沃德罗斯3日发表谈话说，世界上每4个医院和医疗中心就有1个不能给患者提供安全卫生饮用水；联合国儿童基金会同一天还发布报告称，全球五分之一的医疗保健机构没有最基本功能的厕所。

阿联酋《宣言报》4日引用特沃德罗斯的话说，“很难想象孩子出生在或被送到一个没有安全饮用水、厕所和洗手设施的医疗中心，而这确实是每天有数百万人面临的现实。”报道说，世卫组织和联合国儿童基金会对125个国家进行的调查报告显示，有六分之一的医疗机构缺乏适当的洗手设施。

联合国上述两个机构特别指出，每年有1700多万妇女在那样的医疗机构中生孩子。联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔.福尔称，“一个孩子在没有安全饮用水和卫生设施的医疗机构中出生，母亲和婴儿感染和死亡的风险都会增加。”

世卫组织和联合国儿童基金会强烈呼吁世界各国制定计划和标准，尽快有效改善当前的情况，并希望社区能参与对改变情况的监督。（安国章）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)