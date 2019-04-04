特鲁多丑闻缠身深陷连任危机

加拿大总理特鲁多涉嫌干预司法的丑闻不断发酵。3月29日，加拿大众议院司法委员会公布的一份由前司法部长雷布尔德提供的录音让这一丑闻坐实，也令特鲁多政府陷入尴尬境地。短短几天后，特鲁多在4月2日展开反击，宣布将雷布尔德开除出执政党自由党。

舆论认为，距离加拿大大选仅剩半年，这一丑闻使得特鲁多竞选连任的前景蒙上一层阴影。

过去两个月，特鲁多一直被涉嫌干预司法的阴云笼罩。今年2月，这起震动加拿大政坛的政府干预司法丑闻被加拿大《环球邮报》曝光。据报道，特鲁多去年曾向时任司法部长兼总检察长雷布尔德施压，要求让涉嫌欺诈和行贿的加拿大工程企业SNC-兰万灵公司免受刑事起诉，并用庭外和解和罚款的方式来解决此案，但是这一要求遭到了雷布尔德的拒绝。

虽然特鲁多政府一直否认干预司法，但加拿大众议院司法委员会3月29日公布的一份由雷布尔德提供的电话录音让这一丑闻坐实。据悉，这段电话录音长达17分钟，内容为雷布尔德与加拿大枢密院秘书长兼内阁秘书韦尼克去年12月19日的电话交谈，由雷布尔德秘密录制。

韦尼克在电话中明确表示，特鲁多坚决设法让SNC-兰万灵公司免受刑事处罚。韦尼克还威胁雷布尔德，与特鲁多对着干并不是好主意。

然而，在这段电话录音中，雷布尔德的态度也很坚决，不仅表示会按照自己对此案的一贯看法来处理，并明确告知对方给她打电话以及此前特鲁多私下找她谈话的行为都很不妥当，因为这些都是在干涉司法。

而因为雷布尔德拒绝特鲁多的要求，今年1月，雷布尔德被特鲁多从司法部长调任为退伍军人事务部长，雷布尔德拒绝从命宣布辞职。随后，加拿大国库委员会主席兼数字政府部长简·菲尔波特、首席秘书杰拉德·巴茨因不满特鲁多对这一事件的处理方式而接连辞职。

在这段电话录音曝光后，特鲁多依然矢口否认自己“政治干涉司法”。他表示，这个电话是韦尼克私自打给雷布尔德的，韦尼克从未与他沟通过此事。

与此同时，特鲁多迅速展开反击。4月2日，特鲁多宣布将雷布尔德和菲尔波特开除出自由党议会党团，禁止他们以自由党成员身份参加定于10月举行的议会选举。

对此，菲尔波特与雷布尔德均表达了不满与抨击。雷布尔德向自由党议员发表公开信，坚持认定她的做法正确，并认为自己试图保护总理及政府不陷入可怕的乱局，呼吁自由党其他议员在自由党和个人信念之中作出抉择。

据路透社分析，特鲁多决定开除雷布尔德和菲尔波特，是为了尽快化解一场威胁他获得连任的危机。然而，《华盛顿邮报》却认为，特鲁多试图通过这种方式为自己的政治危机解围，反而可能加深公众对他处理案件方式的质疑，让全世界更加关注这一事件。

随着这段丑闻的不断发酵，众多加拿大媒体发出质疑：特鲁多离下台还有多远？他是否还能坚持到10月的大选？报道称，距离大选仅剩半年，这一事件使得特鲁多竞选连任的前景越来越扑朔迷离。民意调查结果似乎佐证了这一猜想，因为这场丑闻中，特鲁多领导的自由党的民意支持率已经被在野党保守党反超，议会选举前景并不乐观。（记者 吴雨伦）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)