美国两党议员呼吁公开美沙核能合作更多信息

多名美国国会议员呼吁能源部公开美国与沙特阿拉伯核能合作的更多信息，涉及能源部长里克·佩里先前“悄悄”批准6家美国企业向沙特出售民用核技术。

民主党参议员鲍勃·梅嫩德斯和共和党参议员马尔科·鲁比奥2日联名致信佩里，促请他4月10日以前公开哪些企业获得能源部授权，得以与沙特方面分享敏感核技术；这些企业获得授权后能够分享哪些技术；为什么这些企业要求不公开他们与沙特的项目。

根据美国联邦法律，一家企业如果需要向沙特方面转让核能领域的文件、电子介质、知识、人才以及参与在沙特生产某种核材料，必须得到联邦政府批准。能源部下属国家核安全管理局先前证实，所有获准向沙特提供核技术的企业“都提出书面申请，要求不公开它们”参与沙特项目的情况。

梅嫩德斯和鲁比奥在信中写道，沙特方面先前一些“举止”和“言论”让美国国会“警觉”，继而正在重新评估美国与沙特的关系。两人认定，美方现在不应该向沙特方面提供核技术或核信息。

民主党联邦众议员布拉德·舍曼当天同样致信佩里，要求能源部对相关授权加以公开说明。

多家媒体上周报道，美国总统唐纳德·特朗普政府正悄悄推动与沙特分享核技术；佩里自2017年11月以来批准那6家企业向沙特出售民用核技术，国会和公众对相关事宜不知情。

报道说，美方希望在沙特建造至少两座核反应堆，竞争者包括韩国和俄罗斯企业。沙特定于今年晚些时候发布最终决定。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼去年接受美国哥伦比亚广播公司采访时的言论触发美方一些议员忧虑。他当时说，沙特无意获得核弹，但如果伊朗研制核弹，“我们将尽可能快地追上”。

一些美国国会议员担心，美方一旦向沙特转让核技术，将触发中东地区核军备竞赛。

沙特记者贾迈勒·卡舒吉去年10月在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内遇害。国会参议院上月13日通过决议，要求白宫停止支持以沙特为首的多国联军在也门打击胡塞武装，把美国军事力量撤出也门。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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