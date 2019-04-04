韩内阁改组艰难 在野党“炮轰”后两阁僚终获任命

韩国政府文化体育观光部长官和海洋水产部长官2日获得任命，总统文在寅3月8日启动的就任以来最大规模内阁改组前景不明。

文在寅提名7名阁僚，遭到在野党阵营“炮轰”，其中两人出局、两人2得以过关，其余3人依然面临强烈抵制。

【两人突围】

韩国总统府青瓦台2日发表声明，说总统文在寅当天任命中央大学教授朴良雨为文化体育观光部长官、世界海事大学教授文成赫为海洋水产部长官。这两名内阁成员的任期从3日开始。

文在寅3月8日宣布改组内阁，替换统一部长官、文化体育观光部长官等7名阁僚，而外交部长官康京和、法务部长官朴相基、保健福祉部长官朴凌厚等内阁成员留任。

然而，这次改组风波不断，7名阁僚提名人遭到在野党阵营质疑和反对。其中两人3月底出局，其余3人截至本月2日仍遭到最大在野党自由韩国党抵制。

文在寅提名韩国民族统一研究院院长金炼铁出任统一部长官、共同民主党籍国会议员陈永出任行政安全部长官、共同民主党籍国会议员朴映宣出任中小风险企业部长官。自由韩国党持续炮轰，称这3人不适合充任内阁成员。

【三人受阻】

韩国媒体推测，文在寅本次改组内阁是为2020年4月15日国会选举做铺垫，替换下执政党共同民主党籍内阁成员，为他们竞选议员“开路”。

根据韩国法律，政府官员需要提前至少60天辞职，才有资格竞选国会议员。

韩国国会299个议席中，共同民主党现在占据128席，自由韩国党有113席。后续，文在寅如果在没有获得国会批准的情况下强行任命金炼铁、陈永和朴映宣出任阁僚，意味着背上政治包袱，今后施行政策势必遭遇更多国会阻力。

不少人注意到，文在寅3月31日撤回对韩国科学技术院电气电子工学部教授赵东浩的科学技术信息通信部长官提名，是他就职近两年来首次撤回阁僚提名。同样是在3月31日，全罗南道前副知事崔政浩宣布放弃国土交通部长官提名。

韩联社报道，赵东浩和崔政浩分别曝出腐败丑闻。赵东浩涉嫌曾借境外出差之机公款旅游、斥巨资送子出国留学；崔政浩受到房地产投机、变相向子女赠与财产指认。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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