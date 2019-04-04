角逐韩国总统？黄教安连续三个月领跑民意调查

韩国2日发布的一项民意调查显示，在2022年总统选举潜在人选中，前总理黄教安连续3个月支持率居首。

韩国“真实计量器”公司3月25日至29日作这项民调，显示黄教安3月所获民意支持率为21.2%，首次突破20%关口，比2月上升3.3个百分点。

至此，黄教安连续4个月支持率上升。自今年1月以来，他的支持率始终在几名总统潜在人选中排名第一。

以3月支持率为例，现任总理李洛渊获14.9%，排名第二，比2月上升3.4个百分点；卢武铉基金会主席柳时敏获12%，排名第三，比2月下降1.2个百分点；京畿道知事李在明获7.1%；首尔市长朴元淳获5.9%；庆尚南道知事金庆洙获5.9%。

不过，黄教安迄今没有正式宣布参加2022年总统选举。上周，媒体记者问及参选意向时，他拒绝作出正面回应，表示“我还没有深入思考（是否参选）”。

黄教安现年62岁，在朴槿惠政府时期先后出任法务部长官和国务总理，2016年11月2日因崔顺实干政事件请辞，随后因新总理金秉准提名撤回而继续就职。朴槿惠同年12月因遭弹劾而停职，由黄教安代行总统职权。

黄教安今年1月15日加入最大在野党自由韩国党，不少人随即推测他会角逐党首，继而挑战2022年总统选举。自由韩国党由前总统朴槿惠所属新国家党2017年分裂而成，属于保守派阵营政党。

黄教安2月27日当选自由韩国党新党首，当天在胜选演讲中说：“从走下讲台的那一刻起，我将发起挑战文在寅政府的严酷斗争……让我开始确保明年国会选举取得压倒性胜利的征程，在2022年（总统选举中）赢回权力。”

一些人视黄教安为朴槿惠政府的关键人物。执政党共同民主党一名成员今年1月在党内会议上说，黄教安“对朴槿惠政治丑闻负有较大责任”，如今“像得胜英雄般重返政治舞台”令人无法容忍。

面对这类质疑，黄教安1月在一次记者会上反驳：“一些批评意见认为，公职人员凡是在前政府干过，都与盘根错节的恶劣行迹脱不了干系。我不认同这类批评意见。我认为，应该区分哪些事情做得对，哪些事情做错了。”（杨舒怡）（新华社专特稿）

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