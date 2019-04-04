美国会民主党人继续施压要求披露“通俄”调查报告

美国国会众议院司法委员会3日决定授权司法委员会主席向美司法部发出传票，要求司法部向该委员会提供未经删节的“通俄”调查报告全文及该调查结论所基于的证据。

众议院司法委员会当天以24票赞成、17票反对的表决结果通过这一决定。司法委员会主席、民主党人纳德勒表示，他不会立即发出传票，而会给司法部长巴尔一些时间“改变主意”。若不能和司法部达成一致，他将“别无选择地”发出传票。

当天，众议院司法委员会还批准对5名前白宫官员发出传票，要求他们接受与特朗普政府涉嫌妨碍司法、滥用职权或腐败调查相关的质询，其中包括前白宫首席战略师班农、前白宫办公厅主任普里伯斯和前白宫法律顾问麦克加恩。

美国联邦特别检察官米勒于2017年5月受命主持调查2016年美国总统选举期间特朗普竞选团队是否同俄罗斯方面“勾结”、总统特朗普是否曾妨碍司法等问题，并于今年3月22日将报告提交给司法部长巴尔。巴尔随后于24日表示，米勒的调查未发现特朗普竞选团队成员在选举期间“通俄”，特别检察官对特朗普是否妨碍司法“不做结论”，司法部的结论是关于总统妨碍司法的指控“证据不足”。

据美国媒体报道，米勒的调查报告长逾300页，迄今外界所知仅限巴尔所公布的4页总结。巴尔表示，将在4月中旬前公布米勒报告经保密审查后的删节文本。众议院司法委员会曾要求司法部最晚于4月2日前向其提交完整文本，但后者并未照办。分析人士认为，众议院司法委员会3日的举措将对巴尔形成更大压力。记者徐剑梅 刘阳）

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