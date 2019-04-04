德国犯罪率降至20多年来最低水平

据德国媒体3日报道，2018年德国的犯罪率连续第二年下降，为1992年以来最低水平。

媒体援引警方2日发布的2018年德国犯罪报告报道说，2018年德国共记录556万起犯罪案件，比上年减少3.6%。其中，抢劫、强奸和性骚扰案件数量下降明显，但传播色情内容和毒品案件增多。

德国内政部长泽霍费尔在报告发布会上表示，2018年德国的犯罪率降至20多年来最低水平，这表明德国是世界上最安全的国家之一。他同时表示，德国目前的低犯罪率还有待稳固。

不过，德国民众对生活环境的安全性似乎感受不同。据德国联邦刑事警察局同时发布的一份根据2017年问卷调查所做的报告，21.4%的受访者表示自己生活的区域不安全，这一比例较5年前有所上升。（记者 田颖）

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