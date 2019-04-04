法德拟组“多边主义联盟” 欢迎美国“入群”

法国和德国2日宣布将组建“多边主义联盟”，以应对国际秩序面临的挑战。

法国外交部长让－伊夫·勒德里昂和德国外长海科·马斯举行联合记者会，宣布这项计划。

勒德里昂说，第二次世界大战结束以来的国际秩序承受遭到破坏的风险，组建这一联盟有多个目的：显示“支持多边主义和支持联合国的国家在世界上仍占多数”；多国就一系列事务合作，如社会不平等、气候变化和新技术引发的问题；向世界显示“单边主义和孤立主义的后果”以及它们“能引发民族主义和极端主义言论泛滥”。

他说：“面对多边主义大厦崩塌的风险，法国和德国坚信，两国能共同传递一则信息。”

法德打算今后数月为这一联盟争取更多成员，预定今年9月联合国大会期间正式发起结盟。法新社以一些外交官员为消息源报道，除一些欧洲国家，加拿大和日本也有望加入；澳大利亚、印度、印度尼西亚和墨西哥可能加入。

勒德里昂说，他和马斯已经与加方和日方讨论相关事宜。被问及是否与美国政府讨论和美方是否支持组建“多边主义联盟”时，勒德里昂回答：“任何一方想加入我们都可以加入。这一联盟不排斥任何人。”马斯说，他没有与美方讨论这些事。

美国总统唐纳德·特朗普提出“美国优先”主张，2017年1月就任至今下令美国退出多个国际组织和多边协议，美方与欧洲盟友嫌隙加深。

马斯说，“多边主义联盟”是开放性联盟，“如果美国加入，我们当然高兴。但是，这项计划旨在推动和强化依据规则的秩序。最终，所有人必须决定他们站在哪一方”，“所有加入者必须宣告自己是多边主义者”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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