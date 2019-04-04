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关闭美墨边界或有缓 特朗普：视今后数天情况决定

2019年04月04日07:23  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普2日谈及关闭美国南部与墨西哥边界的语气有所缓和，称视“今后数天”情况决定是否关闭边界。

　　美国多家行业组织警告这一举措恐扰乱美墨贸易往来和产业供应链。

　　【放缓语气】

　　特朗普2日晚在国会共和党议员一场筹款活动上说，乐见墨西哥政府近期采取措施应对中美洲国家移民潮，墨西哥“过去两天前进了一大步”，但如果墨西哥无法持续阻遏非法移民涌入美国，或美国国会不作为，边界“百分百”会关闭。

　　特朗普同时说，他尚未作出最终决定，“会看看今后数天发生什么”，可能只会关闭“边界的大部分”而非“全部”。

　　特朗普上周威胁本周可能关闭美墨边界，以应对大批可能经由墨西哥前往美国的中美洲国家移民。墨西哥政府1日回应，同意协助管控移民。一名白宫高级官员告诉路透社，尽管没有公布被捕人数，墨西哥政府每天都向美国政府通报相关情况。

　　在特朗普看来，“经济当然会受负面影响”，“安全对我而言比贸易更重要”。

　　法新社报道，美墨去年贸易额达6120亿美元。

　　【扰乱边贸】

　　美国参议院多数党领导人、共和党人米奇·麦康奈尔一贯被视为总统盟友，但2日告诉媒体记者：“关闭边界会对国家经济造成潜在的灾难性影响，我希望我们不会那样做。”

　　美国多个行业组织纷纷要求政府不关闭美墨边界。

　　美国商会的尼尔·布拉德利告诉媒体记者，这一美国最大商业游说组织一直在与白宫讨论关闭边界可能导致的“非常负面的经济后果”。

　　代表通用汽车、福特等汽车制造商的行业组织警告，“停止跨境贸易”尤其伤害汽车行业。一旦边界关闭，数十家美国汽车和零部件制造商会因为缺乏零部件而在数日内停产。数以千计在墨西哥生产的汽车无法运回美国销售。

　　代表数以百计美国零售企业的两家组织代表警告，关闭边界“将是前所未有的自讨苦吃”。

　　【口岸堵塞】

　　受国土安全部上周紧急抽调人员应对非法移民潮，不少美墨边境口岸排起长队。一些卡车司机反映，从墨西哥华雷斯开车到美国得克萨斯州埃尔帕索，比以往要多花12小时。卡车司机何塞·科塔清晨6时开始在华雷斯等候过境。

　　墨西哥华雷斯市政府说，太多卡车堵在过境点，甚至已占据城市主干道。华雷斯卡车司机工会负责人曼努埃尔·索特格说，运输企业可能因延迟送货面临高额罚款，甚至导致合同取消、人员下岗。

　　美国国土安全部一名高级官员告诉媒体记者，在得克萨斯州布朗斯维尔等候过境的时间长达180分钟，“是去年高峰时期的两倍”；加利福尼亚州奥泰梅萨口岸1日夜间关闭时，大约150辆卡车还没有通关。

　　墨西哥边检部门确认新拉雷多－拉雷多过境处受通关滞后影响，呼吁卡车司机重新安排送货时间。

　　墨外交部长马塞洛·埃布拉德2日告诉美联社：“如果情况无法快速回归正常，两国都将付出经济代价。”（海洋）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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