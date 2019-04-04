前阁僚指认总理干预腐败案遭加拿大执政党开除

指认加拿大总理贾斯廷·特鲁多及其政府多名高级官员干预司法的前司法部长乔迪·威尔逊—雷布尔德2日遭开除出执政党自由党。

【互信崩塌】

特鲁多2日晚上与自由党议员召开党团会议，决定开除威尔逊—雷布尔德和前国库委员会主席简·菲尔波特，禁止他们以自由党成员身份参加定于10月举行的议会选举。

特鲁多在会上说：“这两个人与我们团队之间原本存在的信任已经不复存在。”现任司法部长戴维·拉梅蒂说：“如果不能表达对党和总理的信任，就应当另觅政治途径推行他们的理念。就是这么简单。”

特鲁多今年1月改组内阁，威尔逊—雷布尔德由司法部长转任退伍军人事务部长。威尔逊—雷布尔德2月中旬突然辞职，同月下旬在议会作证，指认特鲁多及其政府多名高级官员去年“持续”向她施加压力，要求她指示检察机关停止追究加拿大工程建筑企业SNC-兰万灵公司的刑事责任。

SNC-兰万灵公司涉嫌2001年至2011年向利比亚官员提供巨额贿赂，以获得在利比亚的工程项目。

威尔逊—雷布尔德拒绝从命，认定她在1月内阁改组中遭打击报复，无法继续担任司法部长。菲尔波特不满特鲁多政府对这一事件的处理方式，3月初辞职。

特鲁多一方否认干预司法。调查这一事件的议会众议院司法委员会上周发布一份录音，由威尔逊—雷布尔德秘密录制，用以佐证她的说法。

录音内容为威尔逊—雷布尔德与加拿大枢密院秘书长迈克尔·韦尼克去年12月的电话交谈。韦尼克说，特鲁多“铁了心”要设法让SNC-兰万灵公司免受刑事处罚，与特鲁多“对着干”“不是好主意”。

威尔逊—雷布尔德告诉对方，这类交谈“完全不妥，是政治干预（司法）”，她正等待“另一只靴子落地”。

特鲁多2日在自由党会议上说，威尔逊—雷布尔德偷录那次对话，是“无良”手段。威尔逊—雷布尔德在给众议院司法委员会的书面材料中解释，她担心那场交谈有违职业道德，因而决定录音存证。

【危及选情】

路透社报道，特鲁多决定开除威尔逊—雷布尔德和菲尔波特，以期尽快化解一场威胁他获得连任的危机。

民意调查结果显示，“说情”风波发酵过程中，自由党的民意支持率遭在野党保守党反超，议会选举前景不妙。保守党方面敦促特鲁多辞职，他予以拒绝，但是折损干将、首席秘书杰拉德·巴茨，后者2月辞职。另外，一名自由党籍众议员3月退党。

“党派内部争斗危害严重，”特鲁多2日说，“因为在加拿大民众看来，内斗代表着我们更关心我们自己而不是他们……当自由党分裂时，我们的对手就会获胜。”

菲尔波特2日在社交媒体“推特”写道，特鲁多和自由党已经陷入“危机”，但自由党议会党团看似继续执迷不悟。

威尔逊—雷布尔德向自由党议员发表公开信，坚持认定她的做法正确，说她“试图保护总理及政府不陷入可怕的乱局”，呼吁自由党其他议员在自由党和个人信念之中作出抉择。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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