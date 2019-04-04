英首相发表电视讲话 寻求再次推迟“脱欧”

英国首相特雷莎·梅2日说，她将寻求再次推迟退出欧洲联盟，以争取时间与主要反对党工党达成一份“脱欧”方案。

执政党保守党一些成员指认特雷莎·梅的妥协姿态背叛2016年“脱欧”全民公投结果。

【愿妥协】

特雷莎·梅当天在首相府唐宁街10号发表电视讲话，说英国需要进一步推迟“脱欧”日期，但要尽可能缩短延期时间，确定一份方案并及时、有序地退出欧盟。

“我提议与工党领袖坐下商谈，努力达成一份两党都会坚持的方案，确保我们有协议退出欧盟。”她说，现在是决定性时刻，必须团结起来、找到“折中方案”，以落实“脱欧”全民公投的结果。

特雷莎·梅说，任何方案都必须囊括英国政府和欧盟去年11月达成的“脱欧”协议，如果两党无法达成一致，政府会提出多个有关未来英欧关系的方案，递交议会下院表决。“政府准备履行议会下院的决定。”

美联社报道，这是特雷莎·梅首次承诺听从议会下院的决定。

工党领袖杰里米·科尔宾说，他“非常乐意”与首相商谈，同时重申工党希望英国维持与欧盟的关税同盟、保障工人权利等立场；如果两党达成的方案最后仍不能获得议会下院多数支持，他不排除对政府发起不信任案。

欧洲议会负责英国“脱欧”谈判事务的首席代表伏思达（居伊·费尔霍夫施塔特）欢迎特雷莎·梅的两党会商提议。他说，特雷莎·梅跨越党派界限、寻找折中方案以打破僵局，这“不错”。

路透社报道，延期“脱欧”决定增加英国在“脱欧”后与欧盟保持较密切经济关系的可能性。

发表电视讲话前，特雷莎·梅与内阁成员会商7小时，讨论前一天议会下院的表决结果和下一步举措。议会下院1日表决否决4项“脱欧”方案，其中提议维持英国与欧盟关税同盟关系的动议反对票和赞成票差距最小。

英国原定3月29日正式“脱欧”。欧盟3月21日同意英国延期“脱欧”，但如果议会下院无法通过“脱欧”协议，英国必须在4月12日以前确定将“无协议脱欧”、延期“脱欧”或者不“脱欧”。

【遭质疑】

特雷莎·梅与工党会商的提议激怒保守党内不少疑欧派成员，后者认定英国必须彻底“脱欧”，才能制定独立的经济政策。

前外交大臣鲍里斯·约翰逊说，与工党妥协背叛全民公投结果，英国退出欧盟后仍会受后者约束。“英国‘脱欧’变得软弱到濒临瓦解。”

保守党议员雅各布·里斯－莫格说：“这种做法令人非常不满，不符合国家利益，没有履行公投结果，不是好兆头。”

曾任“脱欧”事务国务大臣的戴维·琼斯说，特雷莎·梅似乎想争取工党投赞成票，以使延期获得通过。“如果她确实这样做，就是把保守党的前途置于危险境地。”

尽管妥协姿态加深党内分歧，特雷莎·梅的言辞令担心英国会“无协议脱欧”的人松了口气。一些企业先前警告，“无协议脱欧”将给英国经济造成“毁灭性”影响。

福特汽车欧洲公司董事长史蒂文·阿姆斯特朗说,“无协议脱欧”对英国汽车行业而言将是一场灾难；英国董事协会临时总干事埃德温·摩根说，尽管前方仍有障碍，特雷莎·梅的声明是“迈向妥协的可喜一步”。

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克2日在社交媒体“推特”呼吁各方对英国保持耐心。“即使今天过后我们不知道结果会怎样，我们还是要耐心。”（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)