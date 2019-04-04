日本史无前例放10天长假 民众忧喜参半

人民网讯 据法新社东京3日电，日本天皇将于4月30日退位，加上日本传统的5月“黄金周”，日本民众将有史无前例的10天假期，但这对日本人来说却是忧喜参半的消息。
在以工作狂出名的日本，并非所有人都因长假而乐得开香槟庆祝。31岁的日本金融业者说：“老实说，我不知道怎么用这突然冒出来的10天假期。假如想趁机出游，到处都会挤满人，且旅费将会增加。我可能十天都会宅在父母家。”
《朝日新闻》调查显示，有45%的日本人对于长假“感到不开心”，仅35%的人表示他们“感到开心”。46岁的披萨店员工表示：“我没办法休假，因为我们会超级忙。”
其他必须在这段时间工作的人，对托儿事宜也有怨言。不满的父母推文表示：“对从事服务业的父母来说，10天的假期很让人头痛，因为课后及托育机构都放假了。”(老任)
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】