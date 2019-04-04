塞外戈壁“长”出葡萄美酒（商界传奇）

图为宁夏贺兰山东麓，陈德启（右）在葡萄园查看葡萄长势。

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如果拥有10多亿，你会拿来做什么？

投资，买豪宅，周游世界……选择很多。恐怕很少有人会像陈德启那样，从泰国跑到宁夏，买下10万亩寸草不生的戈壁滩，白天面朝荒滩背朝天，晚上“蜗居”简易平板房，只为种出一片葡萄园。

“我还想在这里再干20年！”贺兰山东麓，年过花甲的陈德启品了一口自家葡萄酿制的红酒，笑声爽朗，不见一丝倦意。在他用心打造多年的酒庄外，一望无垠的葡萄田，新苗即将破土。这是陈德启在戈壁滩上度过的第12个春天。

老板变成“老农”

初见陈德启，他一身黑衣布鞋，肤色黝黑，站在翻整一新的葡萄田边，详细介绍着何时埋土、怎样浇灌，俨然一名耕种多年、经验丰富的老农。

在他身后，贺兰山蜿蜒起伏，连绵不绝。四周，目之所及，尽是葡萄田。“远处那片戈壁滩，马上也要开垦了。”陈德启伸手指道，一口浓郁的闽南乡音，让人有些吃惊。

生长于福建，创业在泰国，为何来到西北内陆人烟罕至的戈壁滩，还种起了葡萄？面对疑问，陈德启憨然一笑。过去12年，这个问题，太多人问过他。

2007年，趁着闽宁协作的东风，陈德启作为闽商代表到宁夏考察。当时，他在泰国已经事业有成，在江苏的食品企业也做得风生水起。到宁夏，他最初打算涉足房地产行业，却没想到，银川郊区望不到头的戈壁滩留住了他的脚步。

“我发现，这里土地富含矿物质、通透性好，日照时间长，昼夜温差大。各种种植酿酒葡萄的指标都优于法国波尔多地区。”陈德启还记得，自己捧起一把土，闻了闻，之后没多久便决定，花2亿元，买下10万亩戈壁摊，种葡萄，建酒庄。

听说这个消息，许多朋友起初都不理解，也不看好。“有那么多钱，做什么不好，竟然用来买戈壁滩。”但陈德启拿定了主意，“只要好好开发，戈壁滩就能变成金沙滩”。

买地容易开荒难。要在戈壁滩上种葡萄，陈德启也是生平第一遭，完全零经验。怎么办？“必须靠我自己干！”

卷起裤脚，戴上草帽，陈德启一头扎进田间地头，从零开始，学培苗技术，引进滴灌系统，带着员工们一起平地推地、防风固沙，琢磨如何在戈壁滩上打井找水源、如何拉起线路通上电。

葡萄园边的一块平地上，搭着几排白色的简易板房。过去10多年，其中一间不到20平方米的房间，一直是陈德启的卧室。“我必须守在这里，才能随时教员工们怎么做。”陈德启说。

功夫不负有心人。而今，经过一次次改进，葡萄成活率达到90%，5万余亩戈壁滩已硕果累累，剩下的土地也动工在即。

“每年四五月，这里都是一片绿油油的，美着呢！”望着自己亲手建起的万亩葡萄产业园，想到即将迎来的丰收景象，陈德启脸上满是欣慰。

不怕“赔本买卖”

走在葡萄园内，不时可见一群群工人，或在田边修整土地，或在正待开发的戈壁滩上捡拾碎子，说说笑笑，虽然忙碌，却很快乐。

“他们都是附近闽宁镇的村民，现在是我们葡萄园的员工。”陈德启说。这些村民以前大多住在宁夏固原的偏僻地区，那里荒凉干旱，“一方水土养活不了一方人”。

过去20多年间，随着闽宁对口扶贫协作实施，大批贫困地区的村民陆续搬到闽宁镇生活，不少人来到葡萄园工作。

陈德启粗略计算，这些年，当地近3000名老百姓在葡萄园解决了就业问题。他们和陈德启一起日出而作，日落而息，生活有了更多盼头。

而这只是一个开始。“等我的10万亩葡萄产业园开发完毕，建成一座多功能葡萄小镇，预计将给当地1万多人带来就业机会。”陈德启说。

不仅如此，一些农户受到启发，也开始尝试种植酿酒葡萄，钻研酿酒技术，走上了产业发展、脱贫致富的快车道。现在，贺兰山东麓的葡萄产区已成为许多人眼中的“东方波尔多”，闽宁镇的酿酒葡萄产业也渐具规模。

“一个企业家，不仅要投资赚钱，也要为当地老百姓造福。”这句话，陈德启常挂在嘴边，更放在心上。这些年，除了帮当地老百姓热心“找工作”，他还斥巨资，为戈壁滩“描绘”绿水青山。

垦荒初期，陈德启便决定，花费数亿元，在葡萄园内种下500万株白杨树。“不种葡萄，先造林，当初也有许多人嘲笑我傻。”但陈德启不以为意。经商多年，他自然知道这是一个“赔本买卖”。“买一株树苗20多元，500多万株，花费之多可想而知。何况还要等它们长大、长高。”

但陈德启看得长远。他深知，葡萄园地处风口，风沙极大，要想种出葡萄，必须先造林。更何况，若能把光秃秃的戈壁滩变成绿洲，受益的不仅是这座葡萄园。

如今，走在田块之间的水泥路上，两侧的白杨枝繁叶茂，高大挺拔，沿着道路一字排开，望不到头。它们是保护万亩葡萄生长的“安全罩”，更成为贺兰山下遮风挡沙的一道绿色屏障。

打造“紫色名片”

葡萄园的深处有一座巨大的酒庄。

“这个发酵罐是我们自己设计的，正在申请专利。”走进其中的酿造车间，陈德启指着一个底部类似圆锥形的发酵罐，讲起其中奥妙。“相比国外常用的圆筒形发酵罐，我们设计的款式清除葡萄皮渣更方便，还能在发酵之前去除葡萄籽，减轻酒的苦味……”

12年间，一心扑在葡萄园的陈德启，从一个门外汉变成了半个葡萄种植和酿制专家，也让戈壁滩披上了美丽的绿衣，酿出了美酒。

2011年，酒庄的第一批葡萄酒酿制而成。陈德启给酒起名“贺兰神”，他希望人们一听便能想到贺兰山下的这片葡萄园，也希望有一天“贺兰神”能成为宁夏乃至中国的一张“紫色名片”。

其实，早从12年前起，一个梦想就在陈德启心中扎下根——创立一个在世界上叫得响的中国红酒品牌。“这里自然环境独特，生长出来的酿酒葡萄皮厚、糖分足、单宁饱满，是我们独一无二的优势。”为此，他从国外精心挑选嫁接苗，高薪聘请法国酿酒专家前来指导，而且始终没有放弃对种植和酿制技术的钻研、改良。

事实证明，陈德启眼光独到，没有看错，他的努力正收获回报。

这几年，相比从前，陈德启在葡萄园的时间少了一些。他开始忙着带自家酒庄酿制的葡萄酒，征战各大国际葡萄酒大赛。而酒庄进门墙上整齐排列的几十张获奖证书，便是他最得意的“战果”。

“这是我们在第23届布鲁塞尔国际葡萄酒大赛上斩获的一金二银，这是我们获得意大利国际葡萄酒大师五星级葡萄酒称号……”边看边回忆，陈德启感慨万千。

如今，陈德启开始谋划一张更大的蓝图：不仅要在10万亩戈壁滩上种满葡萄树，还要在这里建起一座世界红酒博物馆，将各国知名酒庄聚集到产业园内，让更多人来到宁夏，品尝中国酿造的葡萄酒。

“过两天，我就要去法国招商了。”陈德启朗声笑道。对于认定的事，他从来都是这样雷厉风行，充满信心和干劲。

(责编：冯粒、曹昆)