美俄军事博弈持续加剧（环球热点）

4月1日，北约两艘军舰抵达乌克兰南部港口城市敖德萨，开始进行为期3天的访问。图为人们在岸边观看军舰。

新华社/路透

最近一段时期，受《中导条约》争端等影响，美俄双方在欧洲等地区的军事博弈氛围愈发浓烈，双方军事对抗的风险不断累积。与此同时，美国财政部近期两次宣布对俄罗斯多个实体和个人实施制裁，并威胁进行新的制裁。舆论分析指出，美对俄施压俨然已“常态化”，两国关系因诸多深层次矛盾很难实现实质性融冰。

美国

对俄军事围堵层层加码

俄罗斯国防部3月29日发布消息称，俄黑海舰队的两艘军舰当天跟踪了在黑海水域航行的三艘北约军舰，并指责以美国为首的北约在黑海地区扩大军事存在的行为。同一天，美国空军“全球鹰”战略无人机在克里米亚海岸附近进行了侦察。

另据美国福克斯新闻网报道，美国空军于3月28日派出了携带核弹头的轰炸机在斯堪的纳维亚半岛附近执行训练任务。该地区靠近挪威海沿岸的俄罗斯军事基地。这是美国方面自冷战结束以来在该地区开展的规模最大的此类训练演习之一。美国欧洲司令部司令柯蒂斯·斯卡帕罗蒂近日在参议院军事委员会听证会上表示，欧洲面临不断壮大和现代化的俄罗斯舰队，只有不断加强海上、特别是水下的作战能力才能保持优势。

今年是北约成立70周年。最近，北马其顿不顾俄罗斯的警告，成为北约东扩最新的成员国，也是北约第三十个成员国。与此同时，美国又宣布超过1500名美军官兵正迅速进入波兰，这是自冷战结束以来美国陆军首次实行向欧洲的快速部署。

目前，美国正在考虑如何加大对乌克兰的援助。美国国务卿蓬佩奥日前对国会表示，将在4月3日华盛顿举行的北约外长会议上商讨对乌克兰进行新形式的援助。此次北约外长会议上讨论的有关议题，将进一步挤压俄罗斯的战略生存空间，这势必激起俄罗斯方面的不满。

美俄之间的军事博弈还因委内瑞拉问题加速升级。据美国媒体报道，针对俄罗斯近日根据一项军事合作协议向委内瑞拉派遣“军事专家”，美国总统特朗普近日表示，俄罗斯“必须离开”这个南美国家，并威胁称“所有应对局势的选项都在谈判桌上”。美国总统国家安全事务助理博尔顿3月29日抨击俄罗斯继续在委内瑞拉驻军是对国际和平的“直接威胁”。博尔顿警告“西半球以外”的国家，不要向委内瑞拉部署军事力量。

美国媒体评论认为，尽管美国特别检察官米勒的调查没有发现特朗普的竞选团队成员在2016年美国总统选举期间“通俄”，但这似乎并不意味美俄关系能迎来改善的转机。目前，在美国国内与俄罗斯对抗是“政治正确”的基调没有改变，双方军事对抗将常态化。

俄罗斯

持续强化前沿军事部署

面对美国方面步步紧逼的举动，俄罗斯也不甘示弱。作为回应，俄罗斯近期不断增强在克里米亚等地区的军事部署，以遏制美国的战略围堵企图。

据俄新社日前报道，俄罗斯已在克里米亚部署了经过现代化改造的图—22M3轰炸机，“该轰炸机能够轻易突破欧洲国家的防空系统，攻击范围可覆盖欧洲所有地区”。而在此之前，俄军的苏—27和米格—29战机、S—400防空系统以及先进武器已经入驻克里米亚。

俄罗斯国防部长绍伊古最近宣布，装备有“匕首”高超音速导弹的米格—31战斗机机组人员已在黑海和里海水域进行380余次空中巡逻，并在复杂天气条件下成功完成测试。美国媒体指出，在“匕首”导弹于2020年服役后，俄军在欧洲的战略威慑能力将得到极大提升。

俄罗斯国家杜马议员米哈伊尔·谢列梅近日表示，“美国正在考验俄罗斯的耐心”，并呼吁美国空军“不要在克里米亚寻求冒险”。

面对美国新的制裁威胁，俄罗斯总理梅德韦杰夫3月29日在参加俄社交网络平台“VK”的直播节目时表示，美国永远不会解除对俄罗斯的制裁，因为美国近100年内的政策是建立在对俄实施制裁的基础之上。梅德韦杰夫认为，美国的行为非常令人遗憾，因为制裁破坏了合作，使得俄罗斯和美国无法解决保障国际安全和经济发展领域的关键问题。

美国有线电视新闻网的报道分析称，美国退出《中导条约》是美俄军事对峙在近期不断升级的最重要诱因。这一条约一直发挥着欧洲安全“稳定器”的作用，一旦被终结，将会给欧洲安全局势带来毁灭性影响。目前，俄罗斯方面已经开始加速推进相关武器研制工作。

对于此前美俄相继宣布将退出《中导条约》，澳大利亚莫纳什大学核政治专家玛丽亚·鲁布利对美国广播公司表示，在《中导条约》问题上如不能通过外交途径取得进展，美俄可能出现新一轮军备竞赛。

前景

两国关系短期内难以转圜

美国前副国务卿、现任卡内基国际和平基金会主席威廉·伯恩斯最近在其发表的新书中表示，如今华盛顿与莫斯科的关系比冷战结束以来的任何时候都“更加麻烦”。伯恩斯认为，美国处理与俄罗斯的关系注定将是一场“漫长的游戏”，只能在相对狭窄的可能性范围内进行，并将在很长一段时期内充满坎坷。

俄罗斯科学院美国和加拿大研究所军事政治研究中心主任弗拉基米尔·巴丘克指出，米勒的调查结果有助于“解冻”俄美高层接触，但俄美关系会否发生一些微妙变化目前仍是未知数。该研究所首席研究员弗拉基米尔·瓦西里耶夫也认为，俄美两国关系短期内难以转圜。

美国乔治城大学政府和外交事务教授、布鲁金斯学会高级研究员安吉拉·斯腾特表示，美俄重启双边关系的多次努力均以失败告终，这表明“接触的效果并不理想”。斯腾特主张，美国在施压的同时可以在双方具有共同利益的领域和俄罗斯保持合作，比如反恐、军备控制和核不扩散等议题。

舆论分析称，美俄对于安全问题缺乏共识，在叙利亚及中东地区、欧洲安全局势，乃至北极之争等方面，两国存在“绝对竞争关系”，双方的结构性矛盾难以调和。未来相当长的一段时间内，美俄双方对抗性博弈的“主基调”还将延续，美国在军事、政治、外交、经济等多个领域仍将对俄继续施压。不过，作为两个核大国，美俄冲突会在不断变化中试图寻找一个平衡，也会继续维持在可控范围之内，极力避免升级为“热战”。

(责编：冯粒、曹昆)