一带一路研讨会在斯洛伐克召开

据新华社布拉迪斯拉发4月3日电 （记者蒋雪）由中国驻斯洛伐克大使馆主办的“世纪工程·一带一路”专题研讨会3日上午在斯首都布拉迪斯拉发召开。

中国驻斯洛伐克大使林琳在致辞中说，2015年，斯洛伐克成为首批与中方签署政府间“一带一路”合作谅解备忘录的欧洲国家之一。4年来，两国各领域交流合作在“一带一路”框架内蓬勃发展，成果显著。2018年，两国贸易额首次突破70亿美元，创历史新高。

作为斯洛伐克政府“一带一路”谈判特别代表，达娜·米盖尔表示，今年是斯洛伐克与中国建交70周年，希望斯中双方能加深了解、把握机遇，将两国友好合作关系提升到新高度。

斯科学院经济研究所是“世纪工程·一带一路”专题研讨会的合作方。所长希普科表示，任何新生事物都有一个成长的过程，欢迎各方积极参与“一带一路”相关话题讨论，并提出建设性意见和有价值的观点。

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