全球经济增长趋缓但不会陷入衰退

新华社华盛顿4月2日电 （记者邓仙来）国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德2日在华盛顿说，全球经济增速放缓但不会陷入衰退，2019年下半年经济增速有望反弹。

拉加德当天在出席美国商会举办的第十三届年度资本市场峰会时表示，今年1月IMF将今明两年全球经济增长预期下调至3.5%左右，当前全球经济已经失去进一步增长的动力，即将发布的IMF最新预测将进一步下调全球经济增长预期。

拉加德说，IMF预计今年晚些时候全球经济增速会有所反弹，但这种反弹容易受到下行风险影响，这些风险包括英国“脱欧”不确定性、高额债务、贸易紧张局势以及金融市场不稳定等。

她说，在国内政策方面，各国要更明智地运用财政政策，在经济增长、债务可持续性和社会进步之间保持适当平衡。在国际贸易政策方面，构筑贸易壁垒不是解决贸易纠纷的办法。过去几十年的经验表明，贸易一体化有助于促进繁荣、减少贫困、传播新技术和提高生产力。

IMF和世界银行春季会议将于本月12日至14日在华盛顿举行。拉加德的此番讲话也是在为会议预热。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 17 版）

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