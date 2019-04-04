希望有关各方积极参与国际外空军控进程

本报北京4月3日电 （记者王骁波）外交部发言人耿爽3日在例行记者会上说，希望有关各方能积极参与到国际外空军控进程中来，切实维护外空持久和平与安全。

据报道，俄罗斯外交部2日发布消息称， 根据联合国大会第72/250号决议成立的政府专家组，3月中下旬在日内瓦就防止外空军备竞赛的国际法律文书要素进行讨论，来自俄、中、巴西等25国的专家共同努力制定共识文件。但美国阻止专家组通过最终报告，且未就其行为予以明确解释。

耿爽说，防止外空军备竞赛是国际社会多年来的共同诉求。考虑到这一问题的重要性和紧迫性，在中国、俄罗斯等多国建议下，联合国成立25国组成的政府专家组，旨在就有关国际法律文书要素进行审议并提出建议。经过两期会议的不懈努力，专家组已接近就最终报告达成一致，有望为维护外空安全做出重要贡献。但由于个别国家阻挡，专家组最终未能通过报告。中方对此深感遗憾。

“中方一贯主张和平利用外空，反对外空军备竞赛和武器化。我们希望有关各方能从实现各国共同安全的角度，客观看待这一问题，积极参与到国际外空军控进程中来，切实维护外空持久和平与安全。”耿爽说。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 17 版）

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