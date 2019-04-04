新华社马尼拉4月3日电 中国—菲律宾南海问题双边磋商机制（以下简称BCM）第四次会议于2019年4月3日在菲律宾马尼拉举行。中国外交部副部长孔铉佑和菲律宾外交部部长助理兼亚太司司长蒙特亚莱格雷分别率团出席。双方代表团由两国外交部和相关部门相应官员组成。

双方在2018年11月21日发布的《中华人民共和国与菲律宾共和国联合声明》中，同意保持自我克制，不采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动，认识到建立信任措施对增进互信意义重大。双方肯定BCM作为双方定期的密切对话平台的重要性，认为双方通过BCM探讨增进互信的措施，妥善处理分歧，防止并管控海上意外事件，不断增进对话与合作，为促进双边关系稳定发展发挥了重要作用。

双方就近期南海形势、海上活动等其他各自关心的问题坦诚、友好、建设性地交换了意见，秉持合作态度探讨处理问题的方法，重申继续开展合作并商谈促进信任措施。

双方重申，中菲在南海有关分歧不是中菲关系的全部，不应影响双方其他领域互利合作。双方重申维护和促进地区和平稳定以及南海航行和飞越自由的重要性。致力于根据包括《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法中公认的原则，由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式处理争议，不诉诸武力或以武力相威胁。

双方同意双边关系的发展应造福两国人民，并对地区和平、稳定与发展做出贡献。

双方通过BCM下设技术工作组，就加强海上合作进行了富有成效的交流，相关领域涵盖南海政治安全形势发展、海上搜救、海事安全、海洋科研与环保、渔业等。在不影响两国各自关于主权、主权权利和管辖权立场的前提下，双方还探讨了海上油气开发合作。

双方肯定包括中国—东盟对话关系、东盟地区论坛、东亚峰会等在内的其他多边平台对维护地区和平稳定的重要性。双方重申致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，保持“南海行为准则”磋商积极势头，争取在协商一致基础上早日达成“准则”。

双方认为此次会议成果丰硕。第五次会议将于2019年下半年在中国举行。具体时间和地点将通过外交渠道商定。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 17 版）

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