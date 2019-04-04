美土关系裂痕不断加深（国际视点）

■美国未能迫使土耳其退出购买俄制S—400系统的协议，宣布中止向土耳其交付F—35战斗机及相关部件，这将加剧美土两国紧张关系。

■尽管土耳其的国防仍依赖美国和北约“保护伞”，但考虑到与俄罗斯在叙利亚的共同利益，安卡拉希望与莫斯科保持牢固的关系。

美国国防部4月1日发表声明称，由于土耳其执意从俄罗斯购买俄制S—400防空导弹系统，其行为不可接受，美国暂停向土耳其交付F—35战斗机和相关零部件及训练设备，直到土耳其放弃装备S—400系统。美方此举引发土方强烈不满。舆论分析认为，美国这一最新举动将使美土关系裂痕不断加深。

美 国

土耳其执意从俄罗斯购买S—400系统的行为不可接受

经过几个月的拉锯，美国未能迫使土耳其退出购买俄制S—400系统的协议，宣布中止向土耳其交付F—35战斗机及相关部件，这将加剧美土两国紧张关系。

美国国防部代理发言人萨默斯在一份声明中表示，土耳其执意从俄罗斯购买S—400系统的行为不可接受，S—400系统协议的影响可能会进一步扩大，未来美国向土耳其进行的“潜在的武器转让”行为也将受影响。萨默斯警告，美国可能将土耳其完全排除在F—35项目之外，并对安卡拉实施制裁。不过，他同时表示，美国将继续与土耳其就这一重要议题展开对话。

如果土耳其购买俄罗斯的导弹防御系统，这将意味着土耳其的部分国防基础设施将使用与其西方盟友不同的语言。美国副总统彭斯最近警告说，“当北约盟国从我们的对手那里购买武器时，我们不会袖手旁观。”

目前，美国国会议员一致支持政府的该项决定。美国官员警告，土耳其同时拥有美国和俄罗斯的导弹系统，可能会危及华盛顿严密保护的军事机密，最终可能帮助莫斯科获得有关F—35技术系统的重要情报。据美国媒体报道，美国民主党参议员珍妮·莎欣等4名参议员提出立法禁止向土耳其出售F—35战斗机，直到美国政府证明安卡拉不会接受莫斯科交付的S—400系统。

土耳其已经向美方订购了30架F—35战斗机，并计划总共购买100余架。目前，美国此前向土耳其交付的两架F—35战斗机仍停放在亚利桑那州卢克空军基地。

土耳其

计划从俄罗斯购买S—400系统是一个国家的主权行为

土耳其《晨报》4月3日刊文称，土耳其计划从俄罗斯购买S—400系统是一个国家的主权行为，美国采取暂停向安卡拉交付F—35战斗机的施压行为，不符合外交准则。

土耳其国防问题专家奥伍兹在接受媒体采访时说，S—400系统的问题只是土美关系的冰山一角，美方将会向土方要求更多让步。即使安卡拉放弃与俄罗斯的武器交易，美方也将不断对土方施压，直至土耳其的外交政策完全符合美国在该地区的利益。

出于迫切的国防需求，土耳其一直希望得到先进的防空和反导系统。2017年9月，土耳其向美表示有意购买美制“爱国者”防空导弹系统，未能得到积极回应。2017年12月，土耳其与俄罗斯就购买S—400系统签订贷款协议，这标志着土耳其将成为首个购买并部署俄罗斯防空导弹系统的北约国家。此举引发美国等北约盟友不满。

今年2月16日，土耳其总统埃尔多安表示，土耳其将继续执行购买S—400系统的协议，土方不可能反悔，“那已经是确定的事”。

美国方面先前提议，以“打折价”提供美制“爱国者”系统，以换取土方放弃购买俄制S—400系统。这一方案去年12月获得美国国务院批准。据路透社报道，土方对购买“爱国者”系统显示出兴趣并与美方展开谈判，但同时不肯放弃S—400系统。

“采购S—400系统可以使土耳其在关键武器系统上不再完全依赖美国。”华盛顿一家政策分析公司分析师拜伦·卡兰认为，在经历了2016年未遂军事政变后，埃尔多安认为，与北约系统不兼容的俄制S—400系统对他个人安危来说至关重要。有分析指出，土耳其正在利用美国与俄罗斯之间的大国博弈为自身谋求转圜余地并实现本国利益最大化。

在与土耳其国防部长进行多次交谈后，美国代理国防部长沙纳汉4月2日在五角大楼发表了一番更为温和的讲话，称他预计土耳其将放弃购买俄罗斯防空导弹系统，且对向土耳其出售“爱国者”系统的提议“非常有信心”。沙纳汉补充说，华盛顿最终将把目前停放在卢克空军基地的F—35战斗机交付给土耳其。

舆 论

美国和土耳其的关系并不会完全取决于一次武器销售

作为美国在中东地区的重要盟友，土耳其近期在美俄博弈间扮演的角色变得愈发微妙。

自2016年土耳其发生未遂军事政变以来，美国在叙利亚库尔德武装等问题上不断挑战土耳其的核心利益，造成美土关系龃龉不断。华盛顿还屡次拒绝引渡被土耳其政府指责为2016年未遂军事政变幕后主谋的土耳其宗教人士居伦，并不断动用制裁手段向安卡拉施压、引发土耳其里拉暴跌，对土耳其经济造成重创，此番种种令土耳其方面十分不满。

美国莱克星顿研究所分析师劳伦·汤普森认为，埃尔多安正在惩罚美国做了他认为有损土耳其利益的事情。“他（埃尔多安）确实认为，美国在窝藏2016年那场未遂政变的幕后黑手，华盛顿对叙利亚库尔德武装的支持将损害土耳其的内部安全。”

尽管土耳其的国防仍依赖美国和北约“保护伞”，但考虑到与俄罗斯在叙利亚的共同利益，安卡拉希望与莫斯科保持牢固的关系。“对土耳其来说，维护其在叙利亚的利益仍依赖于俄罗斯的支持”，华盛顿近东政策研究所土耳其研究项目主任索纳·卡加普塔伊认为，随着打击极端组织“伊斯兰国”战事进入尾声，安卡拉方面担心，库尔德武装在该地区站稳脚跟的可能性越来越大，而美土两国在叙利亚库尔德问题上则分歧严重。

尽管如此，包括沙纳汉在内的多名美国高官仍多次重申土耳其是美国的重要战略盟友。美国媒体援引一名不愿透露姓名的美国国务院高级官员的话称，S—400系统的交易是一个“非常有问题的问题”，但“美国和土耳其的关系并不会完全取决于一次武器销售”。这名官员表示，“土耳其过去是、现在仍然是北约的一个重要盟友，是美国的一个重要伙伴。”

4月3日至4日，北约外长会议在美国首都华盛顿举行。这次会议恰逢北约成立70周年，美国将试图与盟友努力推动北约走向团结。但由于美国决定中止向土耳其交付F—35战斗机，北约其他盟国也反对土耳其购买俄罗斯S—400系统，预计这些都将给此次会议蒙上阴影。美国全国广播公司评论称，“这是美国及其北约盟国之间关系日益紧张的一个表象。”

（本报华盛顿、安卡拉4月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 17 版）

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