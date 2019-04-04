第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国

本报沈阳4月3日电 （记者卢晓琳）3日上午，第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸迎接仪式在沈阳举行。

11时36分许，运载10具烈士遗骸棺椁及相关遗物的飞机抵达沈阳桃仙国际机场。退役军人事务部、辽宁省以及北部战区陆军某旅有关部门同志与辽宁省直机关干部代表等200余人参加了在机场举行的志愿军烈士遗骸迎接仪式。

仪式现场气氛庄重，烈士遗骸的棺椁覆盖着鲜红的中华人民共和国国旗，到场迎接的解放军官兵军容齐整、庄严肃立，现场全体人员向烈士遗骸三鞠躬。仪式结束后，志愿军烈士遗骸被护送前往沈阳抗美援朝烈士陵园。4日10时，安葬仪式将在该陵园志愿军烈士纪念广场举行。

据悉，今年4月1日至3日，退役军人事务部、外交部、财政部、中央军委政治工作部等部门组成的中方交接代表团赴韩国，实施第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作，并就联合搜寻在韩中国人民志愿军烈士遗骸与韩方进行磋商。

4月3日上午，中韩双方在韩国仁川国际机场共同举行第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。退役军人事务部副部长钱锋率中方交接代表团出席仪式，中韩双方代表现场签署交接书，确认交接10具在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。中国驻韩国大使邱国洪为志愿军烈士棺椁覆盖国旗，中方举行悼念仪式，中国人民解放军礼兵护送烈士棺椁登上解放军空军飞机，烈士英灵将回到祖国和人民怀抱。

交接仪式上，钱锋表示，中韩双方遵循人道主义原则，本着坦诚友好、务实合作的精神，从2014年至2018年，已连续5年共同实施在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接，将589位烈士的遗骸接回祖国。中方感谢韩方相关部门和工作人员付出的努力，中方将继续加强与韩方的务实友好合作，积极推进在韩中国人民志愿军烈士遗骸联合搜寻工作，让更多志愿军烈士英魂早日回到祖国。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 06 版）

(责编：袁勃、曹昆)