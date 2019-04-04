4月3日，在韩国仁川国际机场，韩方礼兵（右）向中方礼兵交接中国人民志愿军烈士遗骸。

新华社记者 王婧嫱摄

4月3日，在沈阳桃仙国际机场，礼兵手捧志愿军烈士遗骸棺椁。

于海洋摄（影像中国）

鹰击长空，烈士魂归。

两架歼—11战机，刺破苍穹，千里护航。降落之际，战机低空通场拉烟，致以共和国的敬礼。

4月3日上午11时40分，搭载第六批10具在韩中国人民志愿军烈士遗骸及145件遗物的中国空军专机降落在沈阳桃仙国际机场。在阔别祖国近70年后，这10位志愿军烈士的遗骸终于回到祖国，并将于4日安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园。

五星红旗高高飘扬。志愿军烈士们的遗骸，静躺在红木棺椁中，被缓缓地交接到中国礼兵的怀抱，仿佛在交接着沉甸甸的历史。今天，祖国张开双臂，以最高的礼遇迎接他们回家。

与10具烈士遗骸一同回国的，还有部分相关遗物，将为寻找烈士的亲人提供重要线索。从2014年到2018年的5年时间里，已有5批共589位在韩中国人民志愿军烈士的遗骸回到祖国怀抱，并安葬于沈阳抗美援朝烈士陵园。在前5批589位在韩志愿军烈士的上千件遗物中，有数十枚印章，其中24枚印章上的文字图案清晰可辨，顺着这24个名字所提供的线索，今年清明节前夕，退役军人事务部和人民日报新媒体等联合发起“寻找英雄”活动，目前已有5位烈士亲属被找到。

在辽阳灯塔市柳河镇上柳村，侯永信烈士的侄子侯甫元和侯辅吉一早就打开电视机，关注第六批在韩志愿军烈士遗骸归国的现场。侯永信烈士的遗骸是2014年第一批归国的，侄子侯辅吉通过这次“寻找英雄”活动找到了叔叔的信息。

“第一次看志愿军遗骸迎接仪式的直播，红毯、专机、仪仗队，如此庄严隆重，想到五叔当年也是这样……”今年已近70岁的侯甫元说着哽咽了，低下头揉了揉眼睛。“几十年没有信儿，谁能想到还有这么一天，感谢祖国一直没有忘记他们！”

当年得知侯永信烈士牺牲的消息后，侯家在村里给他立了衣冠冢。“五叔是从村里参军走的，虽然没见过他，但从小就跟父亲一起祭拜。现在他回来了，我们也心安了。”侯辅吉说，马上清明到了，这次家里儿孙辈的十几口人都要去沈阳祭拜侯永信烈士。“五叔没有子女，我们商量着还是让他跟其他烈士一起安眠在烈士陵园，让更多人纪念他们，也让我们的儿孙多去那里受教育。”

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 06 版）

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