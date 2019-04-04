中阿合作论坛第八届企业家大会在突尼斯举行

据新华社突尼斯4月2日电 （记者黄灵、马迪）中阿合作论坛第八届企业家大会暨第六届投资研讨会2日在突尼斯举行，中国全国政协副主席陈晓光、中国贸促会会长高燕、突尼斯总理沙赫德、阿拉伯国家联盟副秘书长卡迈勒·哈桑·阿里等出席。

陈晓光在会议开幕式致辞时说，去年在北京召开的中阿合作论坛第八届部长级会议上，中阿双方一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系。今年3月31日，中国国家主席习近平致电祝贺第三十届阿盟首脑会议在突尼斯召开，为中阿战略伙伴关系指明了方向。

高燕在会上发言说，中阿企业家大会自2005年创立至今，机制建设不断完善，合作内容日益丰富，成为双方工商界交流的重要平台。

沙赫德高度赞扬“一带一路”倡议，强调这一倡议将为中国与突尼斯等阿拉伯国家的合作带来质的飞跃。他表示，突尼斯正在努力成为中国投资延伸到欧洲和非洲的区域中心，突尼斯企业家应充分利用中国经济发展提供的机会，挖掘经贸合作潜力。

600多名中阿企业家参加了本届为期一天的会议。会议结束后发表了《突尼斯宣言》。

中阿企业家大会是中阿合作论坛框架下的重要机制性活动，每两年轮流在中国和阿拉伯国家举办，致力于推动双方经贸关系发展。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 03 版）

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