陈晓光会见突尼斯领导人

新华社突尼斯4月2日电 全国政协副主席陈晓光2日在突尼斯会见突尼斯总统埃塞卜西、总理沙赫德和议长纳赛尔。

陈晓光说，中国和突尼斯建交55年来，双边关系持续稳定发展。中方支持突维护国家稳定，实现经济社会发展，愿与突方一道不断巩固政治互信，加强各领域交流与合作，推动两国关系不断发展。

埃塞卜西表示，突中友好源远流长，近年来突中关系不断向前推进，取得重要务实成果。突方愿进一步密切两国高层互访，深化双方各领域务实合作。

沙赫德感谢中方为中阿合作论坛第八届企业家大会所付出的努力，赞赏中国改革开放以来取得的巨大成就，表示愿与中方在“一带一路”框架下开展更多务实合作，使突中友好合作更多惠及两国人民。

陈晓光应邀出席了中阿合作论坛第八届企业家大会暨第六届投资研讨会开幕式并发表演讲。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 03 版）

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