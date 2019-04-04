“习近平主席不久前对法国进行的国事访问，是法中关系的重要里程碑。去年1月，法国总统马克龙对中国进行了国事访问。法中两国元首互访，传递了法中友谊长盛不衰的信息。”法国前总理多米尼克·德维尔潘日前在接受本报记者采访时表示，法中关系真诚、友好、充满活力，两国密切交往合作富有成效。

德维尔潘说，法中同为联合国安理会常任理事国，在众多重大国际问题上立场一致，都主张维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，在国际事务中奉行多边主义，主张以合作应对人类共同面临的挑战，共同维护世界和平稳定。他强调，尽管当今国际形势不确定性和不稳定性凸显，中国仍是法国务实可信的伙伴，法国也是中国稳固可靠的伙伴。“法中是东西方两大文明的代表，合作共赢的典范。法中两国的友谊历久弥新。”

“法中必须继续携手，坚定维护世界和平、安全与稳定。”德维尔潘认为，法中两国在诸多领域的合作符合期待，也十分必要。他表示，习近平主席时隔5年再次访问法国，进一步深化了两国在政治、文化、经济，尤其是核能、航空、航天等领域的合作。从此次习近平主席对法国的访问成果可以看出，两国在反对保护主义和单边主义、共同维护多边主义、促进世界和平与繁荣问题上立场一致。“法中、欧中可以合作推进更多国际议程，完善全球治理体系，维护多边主义和自由贸易。这不仅展示了法国在欧洲的影响力，也掀开了欧中两大市场合作的新篇章。”

“一带一路”倡议提出5年多来，一大批合作项目在沿线国家和地区落地，给当地民众带来了实实在在的好处。德维尔潘说，法国是最早表达参与“一带一路”合作意愿的欧洲国家之一。习近平主席这次访问期间，两国签署第三方市场合作第三轮示范项目清单，启动第三方市场合作基金，合力打造两国“一带一路”合作支点。“在‘一带一路’合作框架下，欧中贸易往来不仅规模越来越大，而且趋于平衡，体现了互利共赢的特点。作为欧洲主要国家，法国愿成为中国和欧洲其他国家之间的桥梁，推动欧盟发展战略和‘一带一路’倡议对接，共同促进欧亚互联互通。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 03 版）

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