坚持不懈促进中萨友好（大使随笔）

■中国带来的是友谊、合作与共赢，给予萨人民的是真诚的尊重、发展的机遇和更加美好的未来

中国与萨尔瓦多去年8月21日建交，成为守望相助的新朋友。作为首任中国驻萨大使，我深感使命光荣，责任重大。履新半年多来，我同萨各界广泛接触，深交朋友，对这片土地有了更多了解，萨尔瓦多人民勤劳淳朴的品格、积极向上的精气神和对开拓萨中友好合作的浓厚兴趣也给我留下深刻印象。

“萨尔瓦多因其人民而伟大”，这句当地谚语印证着萨尔瓦多的骄傲。我听说，近300万萨旅美侨民中很多人同时兼职3份工作，每年萨侨汇多达50亿美元，占萨尔瓦多国内生产总值的20%。我看到，萨尔瓦多人民渴望改善基础设施，创造更多就业，实现高水平的公平教育，减少乃至消除贫困。他们对萨中关系早期“收获”和建交“红利”感到欣喜，期盼拓展双边合作，助力当地发展。作为可以信赖的真诚朋友，中国愿同萨分享发展经验，也欢迎萨搭乘中国发展快车，造福两国人民。

然而某些人却犯了“疑心病”和“红眼病”，质疑中萨建交有地缘政治考虑，散布所谓中国投资“陷阱论”，诬蔑中国实施“掠夺性”经贸活动，甚至要求萨开历史倒车。我想说，新中国外交走过70年的光辉历程，我们始终尊重各国人民自主选择的发展道路，从不干涉别国内政。中国同世界各国发展平等互利、相互尊重、合作共赢的友好关系，为的就是做大发展的蛋糕。中国投资解决了有关国家发展资金的瓶颈，增加了当地就业和税收，受到普遍欢迎，没有任何国家因接受中国投资或贷款而陷入债务危机。中萨合作不是债务的“陷阱”，而是惠民的“馅饼”；不是地缘政治工具，而是共同发展机遇。一个早已承认一个中国原则并同中国建交的国家，凭什么反对别国发展对华关系？这种企图剥夺两个主权国家建立和发展关系正当权利的行为，才是赤裸裸的掠夺行径。

事实胜于雄辩。中萨建交半年多来，双方已签署了关于共建“一带一路”等13项合作文件。乘着建交东风，去年萨对华出口额大幅增长82%。中国首批援萨电脑、水罐车等民生物资已抵萨。34位萨尔瓦多青年才俊正在中国留学，今年还有35位中国政府奖学金获得者将赴华深造，中国政府还将向萨提供超过100个各领域短期培训名额。中方愿发挥优势，同萨在贸易、农业、基建、高科技、教育、能力建设等各领域开展合作。中国带来的是友谊、合作与共赢，给予萨人民的是真诚的尊重、发展的机遇和更加美好的未来。

萨尔瓦多有识之士对此有清醒认识。他们纷纷表示，萨不应屈从于外部压力而罔顾现实，也不能沦为大国地缘政治博弈的棋子。萨应坚持独立自主，以开放姿态与世界各国发展关系，确保道路越走越宽广。

中萨友好的种子已经播撒，支持中萨加强合作的声音清晰而坚定。我们期待同萨方本着相互尊重、平等互利、互不干涉内政的原则，排除外来干扰，推进双方友好交往，造福两国人民。相信萨尔瓦多新政府将顺应时代的潮流和人民的呼声，做出符合萨人民根本和长远利益的正确选择。只要双方坚持不懈、精心呵护，中萨关系必将从一棵幼苗茁壮成长为参天大树，中萨合作必将像萨尔瓦多咖啡一样香浓醇厚，像萨尔瓦多蔗糖一样甘甜美好！

（作者为中国驻萨尔瓦多大使）

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 03 版）

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