中国儿基会安全科普讲师培训班举办

学员们体验VR教学

因为安全，所以美好。3月30日 4月1日，由中国儿童少年基金会与抖音短视频主办的儿童防灾减灾公益项目首期安全科普讲师培训班在北京举行。来自全国5个省市20余所中小学39名教师参加为期三天的培训，课程内容涉及青少年安全教育、校园消防安全、校园安全与急救、校园心理安全、VR安全教育和地震急救等。

“孩子们去上学放学路上要警惕，尤其是在校门附近及监控覆盖不到的地方。” “要养成良好的安全习惯，不做 ‘低头族’。”“学生间也要避免攀比炫富的行为，无论在国内还是国外，都是一种潜在的不安全行为，容易使自己成为涉财暴力犯罪的目标。” 中国教育发展战略学会安全教育专家王学军和助手陈特现场讲授，还专门演练在高聚集地人群中不慎摔倒，应当采取的最有利的自护姿势，以及遇到不法分子拖拽如何一招挣脱等技能。来自陕西省的刘争优老师说,“这些知识技能太实用了，我要牢牢记住，回去后分享给老师和同学们”。

北京消防协会高级工程师王爱平的校园消防安全教育主题课上，学员们一起观看密闭房间失火视频，让学员直观了解发生火灾时正确的应对措施。她还分享了校园消防安全十诀“熟悉环境、牢记出口，简易防护、蒙鼻匍匐，善用通道、莫入电梯，发出信号、请求救援，缓降逃生、滑绳自救……”

北京急救医疗培训中心急救讲师温新华给学员们带来校园安全与急救课，就校园经常发生的儿童伤害及紧急处理办法，进行了详细的讲解和实操演练。学员们现场学习了螺旋式包扎法、人字形包扎法，以及两件衣服制作简易担架。

在儿童心理安全课上，学员就如何帮助孩子解决心理问题，展开了踊跃讨论，“课上专家借用心理沙盘分析了学生的心理投影及心理应激变化，对于我来说是新的体验”“作为一名教师，经常和学生相处，我们必须要关注学生心理健康问题，在批评学生时应注意学生的自尊心，老师自己也要学会自我压力疏解”。北京师范大学教育培训中心心理教研中心主任欧勇玲表示，我们要多陪伴孩子、倾听孩子需求、理解他们的难处，教师对学生的心理干预不是给学生解决问题，而是给学生创造自主解决困境的心理空间。

VR体验教学中，39名学员通过学习使用VR设备在地震场景模拟中进行了逃生演练，在虚拟仿真世界中，火灾、地震等灾害仿佛就正在发生，大家都捏着一把汗。培训第三天，学员来到北京市海淀区国家地震紧急救援训练基地进行实操与演练。学员纷纷感叹：“参观4D观影和地震废墟的场面太震撼了” “搜索营救的场景很逼真，有真切在进行紧急救援与处置的感觉”。

据悉，儿童防灾减灾公益项目除了举办防灾减灾科普教师培训，未来将向全国捐建10间儿童防灾减灾科普教室，发放儿童防灾减灾科普教育手册，制作儿童防灾减灾科普视频，定期举办安全科普知识竞赛、主题夏令营冬令营、假期安全第一课等活动，使孩子们不断增强安全意识、提高自救和避险能力，让知识变为常识，让技能变为本能。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)