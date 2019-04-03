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中国公司承建的尼泊尔国际机场升级改造项目开工

2019年04月03日20:43  来源：新华网
 

新华社加德满都4月3日电（记者周盛平）由中国公司承建的尼泊尔特里布万国际机场跑道和滑行道升级改造项目3日举行开工仪式。

中国驻尼泊尔大使馆经商参赞张帆在仪式上发言说，这一项目任务重、时间紧，希望中国公司和尼方密切配合，按时、保质、保量完成工作。

承建项目的中国航空技术国际工程有限公司副总经理袁启周说，公司将确保升级改造工作安全、优质、高效，打造中尼两国“一带一路”合作精品工程，为实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的目标作贡献。

尼泊尔文化、旅游和民航部长丹·巴哈杜尔·博达等人士出席仪式。

此项目工期为3个月，将持续至6月底。

特里布万国际机场是尼泊尔唯一的国际机场。机场跑道等设施陈旧，雨季期间经常出现问题并造成险情。

(责编：燕勐、杨牧)
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