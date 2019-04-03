中国驻印度使馆举办朝圣者交流活动

新华社新德里4月3日电（记者赵旭）中国驻印度大使馆和印度工业联合会2日在新德里联合举办神山圣湖朝圣者交流活动，西藏自治区外事办公室、印度民间香客联合会、印度香客代表以及中国驻印使馆相关负责人等近百余人参加了活动。

印度民间香客联合会主席塔伦·维杰高度赞赏中国政府为朝圣者提供的各种便利，并表示将继续组织好香客朝圣工作，致力于两国民间友好，推动印中关系健康稳定发展。

西藏自治区外事办公室主任白曼央宗说，近年来，西藏自治区政府投入大量资金不断改善香客接待设施，对中方翻译、导游、司机进行培训，为印度朝圣香客创造更加舒适安全的旅途环境。

印度香客代表感谢中国使馆组织这次交流活动，表示愿作印中民间使者，为推进两国友好合作积极发挥作用。香客代表还就进一步改进香客组织、接待工作等提出了建议。

中国驻印使馆公使李碧建表示，朝圣之旅是中印民间交往的重要组成部分，中国政府十分理解朝圣对香客的重要意义。针对香客代表提出的建议，中方已为印度香客提供了大量帮助。作为交流，也希望印度香客在朝圣途中对中方的工作予以支持。李碧建提示说，朝圣之旅环境艰险，香客一定要做好体检，以避免途中发生意外；在旅途中应严格遵守当地法律法规，并维护神山圣湖的良好自然环境。

位于西藏自治区阿里地区的冈仁波齐峰和玛旁雍错湖被佛教、印度教尊称为神山圣湖。据印度政府消息，今年印度香客前往神山圣湖朝圣的报名工作于4月2日正式开始，朝圣之旅预计将于6月初开始并持续至9月底。

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