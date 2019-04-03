“一带一路”纪录片学术共同体在京揭牌

新华社北京4月3日电（记者史竞男）2019·中国（国际）纪录片论坛3日在京开幕。中宣部副部长蒋建国在开幕致辞中表示，纪录片业界应有“以天下为己任”的使命担当，用镜头记录中国发展，解码中国道路，展现命运与共、行进变化中的中国与世界。

论坛由国务院新闻办公室主办，来自全球15个国家的知名纪录片专家学者、导演、制作机构代表、节展和媒体负责人等，共120余位代表出席。

蒋建国指出，在新中国成立70周年之际，中外纪录片业界共同探讨纪录片合作与发展，非常有意义。应从历史的角度、当代的角度、文化的角度、世界的角度看待70年来的中国。进入新时代，习近平主席高举改革开放旗帜，以高度政治智慧擘画改革蓝图，以果敢勇毅精神推进改革攻坚克难，引领中国走上国家强盛、民族复兴的新航程。这一历史巨变，蕴含着最精彩的中国故事，也是国际社会普遍抱有浓厚兴趣的热门话题。同时，大力倡导共同构建人类命运共同体，大力推动共商共建共享“一带一路”，引领世界走向和平发展、合作共赢的新征程。

论坛期间，举行了“一带一路”纪录片学术共同体揭牌仪式，启动了“新中国70年纪录片全球伙伴项目”。

“一带一路”纪录片学术共同体（The Belt-and-Road Initiative Documentary Consortium，简称：BriDoc）由国务院新闻办指导、中国纪录片研究中心发起成立，是国家级纪录片国际合作机制，以服务“一带一路”倡议为宗旨，致力于“一带一路”国家纪录片资源的聚合分享，通过政策研究、标准建设、题材规划、作品创投、人才培养、项目评估等，构筑多边型、公共型、智库型国际合作平台。成员单位由国内外智库研究机构、专业制作播出机构、纪录片节展平台等组成。首批成员单位共59家。

论坛期间，与会代表围绕“建构全球传播新秩序”“多元文化传播与人类命运共同体建设”“纪录片与跨文化理解”等议题，深入开展对话交流和创作研讨。与会代表普遍认为，中国与世界各国在纪录片研究、创作等方面有着广阔的合作空间，希望保持纪录片学界、业界对话交流常态化机制化。

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