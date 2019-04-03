新华社莫斯科4月3日电 通讯：“中国风”吹进克里姆林宫——故宫珍宝展在俄受欢迎

新华社记者张骁 马晓成

走过斑驳的石桥，穿过高耸的塔楼，雄伟壮观的克里姆林宫建筑群赫然出现在眼前。

克里姆林宫内，赫赫有名的武器博物馆、神圣宏伟的教堂广场建筑群等都属于克里姆林宫博物馆。“繁盛的中国18世纪”故宫珍宝展正在这里举行。展馆内人流如织、熙熙攘攘。在欧式建筑鳞次栉比的教堂广场，一抹“中国风”显得格外惊艳靓丽。

“这是中国清朝皇帝的龙椅。”推开沉重的古堡木门，记者看到一群八九岁的孩子和他们的家长簇拥在龙椅前方，一位讲解员正在绘声绘色地为他们讲述龙椅的故事。

展厅以红、黄、蓝三色为主色调，昏暗的光线将氛围烘托得尤为庄严。展厅不大，呈四方形，但展品丰富且精致。龙椅坐落在展区中央玻璃展柜内，两只神话传说中的神兽甪端分列其左右。

展厅左右两侧分别挂着巨幅《乾隆皇帝朝服像》轴和《孝贤纯皇后朝服像》轴。一位胡须花白、学者模样的老先生指着乾隆皇帝的朝服为随行同伴详细讲解着。他拄着拐杖，在每一件展品前都会停留片刻，言语间透着对中华文明的热爱与向往。

这位老先生叫亚历山大，酷爱中国古代传统文化，是个实打实的“中国迷”。他对康熙时期的中国史尤为着迷，家里收藏了十几件康熙年间的文物。

“近年来，两国文化交流愈加频繁，这为热爱中国历史文化的‘中国迷’们提供了千载难逢的机会。”亚历山大表示，希望两国在未来举行更多文化交流活动。

本次展览是中俄双边文化合作的重要活动，展览3月15日正式开幕，将持续到5月30日。克里姆林宫博物馆根据展览的内容和特点将举办6场讲座，帮助俄罗斯民众更深入地了解清代及中国传统文化。

“目前所有讲座已预约满，名额供不应求。”克里姆林宫博物馆国际展览部主任叶卡捷琳娜·卡拉瓦耶娃说，博物馆将组织更多讲座，以满足热爱中国文化的俄罗斯观众。

折纸龙、看皮影戏表演、听中国古老的历史与传说……克里姆林宫博物馆还为儿童开设了专属环节，让孩子们在欢乐氛围中了解中国文化。

近年来，克里姆林宫博物馆与北京故宫博物院、上海博物馆签署了战略合作协议，在文物展览、文物保护和科学研究等方面展开全方位合作。

“两国文化的碰撞总能擦出更加绚丽的火花。”卡拉瓦耶娃说。

据悉，8月8日至11月8日，故宫将举办俄罗斯宫廷展，克里姆林宫博物馆将携150余件展品亮相故宫。

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