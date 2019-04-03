统计显示澳移民占总人口近三成

新华社堪培拉4月3日电（记者岳东兴 姜晨怡）澳大利亚统计局3日发布的数据显示，截至2018年6月底，在澳定居的移民人口约为730万，占全国总人口的29.4%，英格兰、中国和印度为排名前三位的移民来源地。
“澳大利亚的多元文化社会正是由出生在世界各个国家和地区的移民组成的，”澳大利亚统计局移民统计部副主任尼尔·斯科特3日说，“尽管有近1800万澳大利亚人在本土出生，但我们的社会文化正在继续变得更加丰富多样。”
数据显示，出生于英格兰的移民依然在澳移民总数中占比最大，约有99.2万；出生在中国和印度的移民人数分别为65.1万和59.2万；紧随其后的移民来源地依次是新西兰、菲律宾和越南等。
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