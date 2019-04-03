IMF总裁说全球经济增长趋缓但不会陷入衰退

新华社华盛顿4月2日电（记者邓仙来）国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德2日在华盛顿说，全球经济增速放缓但不会陷入衰退，2019年下半年经济增速有望反弹。

拉加德当天在出席美国商会举办的第13届年度资本市场峰会时表示，今年1月IMF将今明两年全球经济增长预期下调至3.5%左右，当前全球经济已经失去进一步增长的动力，即将发布的IMF最新预测将进一步下调全球经济增长预期。

拉加德说，IMF预计今年晚些时候全球经济增速会有所反弹，但这种反弹容易受到下行风险影响，这些风险包括英国“脱欧”不确定性、高额债务、贸易紧张局势以及金融市场不稳定等。

她说，在国内政策方面，各国要更明智地运用财政政策，在经济增长、债务可持续性和社会进步之间保持适当平衡。在国际贸易政策方面，构筑贸易壁垒不是解决贸易纠纷的办法。过去几十年的经验表明，贸易一体化有助于促进繁荣、减少贫困、传播新技术和提高生产力。

IMF和世界银行春季会议将于本月12日至14日在华盛顿举行。拉加德的此番讲话也是在为会议预热。

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