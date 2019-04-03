马中两国人士共祭抗战殉难华侨机工

新华社吉隆坡4月3日电（记者郁玮 王大玮）“清明祭英烈”活动3日在马来西亚吉隆坡雪兰莪华侨机工回国抗战殉难纪念碑前举行。马中双方人士缅怀抗战先烈英雄事迹，发出建设和平繁荣世界呼声。

马来西亚国会下议院副议长倪可敏在致辞中说，他的祖父曾是南洋华侨机工回国服务团（简称南侨机工）成员，当年与其他华人一样回到祖（籍）国支援抗战，抛头颅、洒热血，他们的爱国精神令人敬佩。

中国驻马来西亚大使白天说，南侨机工回国抗战80周年之际，我们祭奠为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争英勇捐躯的先烈，深切缅怀他们永不磨灭的历史功绩，也向世人表明祈愿和平的真诚心愿。

白天说，中国是世界和平的坚决倡导者和有力捍卫者，中国人民坚定不移维护人类和平与发展的崇高事业，愿同包括马来西亚人民在内的各国人民团结起来，为建设一个持久和平、共同繁荣的世界而努力。

马来西亚华侨华人代表、中资企业代表和留学生代表逾百人到场缅怀先烈。

1937年7月抗日战争全面爆发后，中国沿海重要港口多被攻陷，国际军援运输濒临断绝。1939年1月，新开辟的滇缅公路成为大后方唯一可与国际接轨的通道。

针对中国汽车司机及修理工匮乏情况，1939年2月起，在爱国华侨领袖、南侨总会会长陈嘉庚号召下，东南亚各地华侨华人青年踊跃报名成为汽车司机和修理工，组成南洋华侨机工回国服务团，分批回到祖（籍）国支援抗战，直至1942年5月滇缅公路运输被切断。

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