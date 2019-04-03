外交部：希望有关各方能切实维护外空持久和平与安全

人民网北京4月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应俄罗斯政府邀请，全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海将于4月8日至12日赴俄罗斯出席第五届国际北极论坛。

问：第一，美国联邦检察官周一起诉了一位叫张玉静（音）的中国女性，说她上周六企图进入海湖庄园。中方能否提供更多信息？她是否向中国总领馆提出领事协助请求？第二，有消息称，在委内瑞拉有中国人民解放军的军事顾问，他们在协助马杜罗政府。中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，我不了解你说的情况。

关于第二个问题，我不知道你从哪里听说的消息？制造消息的人目的何在？我可以明确告诉你，这完全是子虚乌有的事。

中国政府在委内瑞拉问题上的立场一贯明确，我们坚决维护国际法和国际关系基本准则，反对干涉别国内政，主张委内瑞拉朝野通过和平对话寻求政治解决方案。中方将继续本着平等互利、合作共赢、共同发展的原则，推进中委关系和双方在各个领域的合作。

问：据日本媒体报道，中国驻日本大使程永华将于下月离任。中国外交部副部长孔铉佑将接任。中方能否证实？

答：目前，我没有这方面的具体消息可以提供。我可以告诉你的是，中国驻外大使任命及履职需要经过一定程序。

问：美方称不会派出高级别代表团来华出席本月举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。外交部对此有何回应？中方是否知晓美方不出席的原因？

答：我从媒体上看到了有关报道，如果这是美方的决定，你应该去向美方询问。

我能告诉你的是，“一带一路”是一个开放、包容、透明的经济合作倡议，我们一向欢迎志同道合的国家参与共建“一带一路”，通过共商共建共享实现合作共赢。

至于你提到的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，中方目前正在加紧有关筹备工作。到目前为止，已经有包括近40位外方领导人在内的上百个国家代表确认与会。作为东道国，中方有信心办好此次论坛，也期待同各方一道，推动共建“一带一路”国际合作取得更多实实在在的成果，造福各国人民。

问：俄罗斯外交部发消息称，根据联合国大会第72/250号决议成立的政府专家组，3月中下旬在日内瓦就防止外空军备竞赛的国际法律文书要素进行讨论，来自俄罗斯、中国、巴西等25国的专家共同努力制定共识文件。但美国阻止专家组通过最终报告，且未就其行为予以明确解释。中方对此有何评论？

答：防止外空军备竞赛是国际社会多年来的共同诉求。考虑到这一问题的重要性和紧迫性，在中国、俄罗斯等多国建议下，联合国成立25国组成的政府专家组，旨在就有关国际法律文书要素进行审议并提出建议。经过两期会议的不懈努力，专家组已接近就最终报告达成一致，有望为维护外空安全做出重要贡献。但由于个别国家独家阻挡，专家组最终未能通过报告。中方对此深感遗憾。

中方一贯主张和平利用外空，反对外空军备竞赛和武器化。我们希望有关各方能从实现各国共同安全的角度，客观看待这一问题，积极参与到国际外空军控进程中来，切实维护外空持久和平与安全。

问：4月2日，科摩罗最高法院公布总统大选正式结果，阿扎利以59.05%的得票率胜选连任。中方对此有何评论？

答：我们注意到科摩罗最高法院已经公布大选结果，对阿扎利先生胜选连任科摩罗总统表示祝贺。

中国和科摩罗关系传统友好。中方高度重视中科关系发展，愿同科摩罗新一届政府携手努力，在中非合作论坛和中阿合作论坛框架内加强两国各领域友好合作，推动中科友好合作关系迈向更高水平。

问：在经历数月抗议示威后，阿尔及利亚总统布特弗利卡昨天宣布辞职。你对此有何评论？

答：中方注意到有关报道。布特弗利卡总统是阿尔及利亚资深领导人，为中国同阿尔及利亚关系发展做出过重大贡献。我们相信阿尔及利亚人民有能力平稳推进政治过渡进程，保持国家安全稳定。

问：据《印度斯坦时报》报道，美国国务院称，强烈希望在联合国安理会框架内，通过1267委员会的程序对穆罕默德军头目马苏德进行列名，同时美及其盟友和伙伴将利用一切手段确保追究马苏德的责任。美方还证实了其上周向安理会提交的决议草案获得了英法的支持。你对此有何回应？

答：上周五，安理会成员就美国提出的有关决议草案交换了意见，大多数成员都主张应该在1267委员会框架内，通过对话协商解决马苏德列名问题，不赞成强行推动决议草案的做法。

中方近期大力做各方工作，已经取得积极成效，美方对此是清楚的。在此情况下，美方仍坚持推动安理会决议草案，完全没有道理。美方此举不符合安理会运行规则和惯例做法，开创了恶劣先例，只会导致问题复杂化，更不利于南亚地区的和平与稳定。

中方将继续本着负责任和建设性的态度，参与有关列名问题的讨论和审议，我们希望此事最终能够得到妥善解决。

问：据报道，目前没有确凿证据证明穆罕默德军参与了普尔瓦马袭击事件。一位曾担任印控克什米尔地区司令官的印度前将军在伦敦的一次研讨会上表示，袭击是印度在该地区实施的政策造成的，这不可避免。你对此有何回应？

答：对不久前发生在印控克什米尔地区的袭击事件，中方已经表明了态度，我们希望南亚地区能够保持和平稳定，希望印巴双方通过对话协商解决有关问题。

在列名问题上，刚才我已经说过，中方将会继续本着负责任和建设性态度，参与有关问题的讨论和审议。我们希望也相信，此事最终能够得到妥善解决。

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