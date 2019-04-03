王家瑞分别会见越南胡志明市市委书记阮善仁和越共中央对外部部长黄平君

4月1日，正在越南访问的中国宋庆龄基金会主席王家瑞分别会见越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮善仁，越共中央委员、中央对外部部长黄平君。

阮善仁热烈欢迎王家瑞访问越南，介绍了近年来胡志明市的经济社会发展情况。他表示，胡志明同志曾在中国度过了30年的时光，胡志明市与中国有着特殊的缘分和感情。早在上世纪50年代，越南就派出一批学生赴华留学，我本人也曾在60年代留学中国。我们永远铭记中国党和政府对越南留学生的关心、支持和帮助，在任何时候都对中国保有一份特殊感情。

阮善仁说，您多年来为推动越中友好事业作出了重要贡献，由衷期待您在中国宋庆龄基金会主席的新岗位上继续致力促进越中友谊。作为越南经济的龙头城市，胡志明市有责任为越中关系继往开来、发扬光大作出更大贡献。我们愿加强与中国宋庆龄基金会的交流合作，让两国青年人通过相互交流增进互相了解，传承越中世代友好。

王家瑞感谢阮善仁拨冗会见并表示，近年来胡志明市经济社会快速发展，在越南的社会主义建设和发展中发挥了龙头作用。中越亲如一家，两国高层交往的引领是国家关系的基石。中越不仅要加强经贸层面的紧密合作，更要推动社会层面的人文交流，加强人民之间的交往，将两国领导人的共识落到实处，共同夯实双边关系的民意基础。

王家瑞指出，青年是两国的未来。我们要传承中越历代领导人共同缔造的友谊，让青年一代接过友好的接力棒。中国宋庆龄基金会从事着培育青少年的“缔造未来”事业，长期开展青少年国际交流工作。我们愿与胡志明市加强合作，推动中越青少年友好交流，共同为增进中越友谊作出新贡献。

当晚，王家瑞还在越南河内会见了越共中央委员、中央对外部部长黄平君，双方表达了推动两国民间交往、促进中越友好的共同意愿。

驻越南大使熊波，中国宋庆龄基金会副主席于群，驻胡志明市总领事吴骏分别出席相关会见。（来源：中国宋庆龄基金会网站）

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