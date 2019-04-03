王家瑞率中国宋庆龄基金会代表团访问新西兰

正值新西兰总理杰辛达·阿德恩即将访华、克赖斯特彻奇枪击案发生不久之际，3月26日至30日，中国宋庆龄基金会主席王家瑞率代表团访问新西兰，寻访路易·艾黎足迹、会见新政要与民间人士、开展青少年文化交流活动，传承中新传统友谊，加强民间友好合作。

在寻根溯源中播种未来

代表团一行前往路易·艾黎家乡斯普林菲尔德及安伯利镇、路易·艾黎中文学校和艾黎纪念公园等地寻访艾黎足迹。

巴克·艾黎携路易·艾黎后人欢迎代表团一行

在艾黎家乡斯普林菲尔德，王家瑞与艾黎后人巴克·艾黎和时代小先生们共同种下一棵“中新友谊树”，纪念宋庆龄与艾黎的深厚革命友谊，传承他们所开拓的中新友好事业。

首任新中友协会长云达忠和夫人戴安娜向代表团一行详细介绍了路易·艾黎纪念公园的由来。1997年，为纪念艾黎先生诞辰100周年，在他出生地斯普林菲尔德修建了“路易·艾黎纪念公园”。

公园门口矗立的巨大的石碑上，是一幅浮雕《路易·艾黎和他的中国学生们》。在石碑的下方，刻着这样一段中文：路易·艾黎——中国人民真诚的朋友，中国人民和新西兰人民永远不会忘记他。

不远处的纪念亭里，展墙两侧陈列的历史图片，展示着路易·艾黎的不凡历程，记录下他与宋庆龄等人的深情厚谊。王家瑞主席仔细观看、不时询问、点头赞许。他向巴克·艾黎赠送“接福”挂轴，祝愿老人健康长寿。

在安伯利镇这个路易·艾黎记忆中充满乐趣的地方，王家瑞在胡鲁努伊区政府副市长玛丽·布莱克的陪同下参观艾黎纪念园。玛丽·布莱克说，我曾在2017年访问中国，出席路易·艾黎诞辰120周年纪念活动，深切地感受到中国人民的友爱和对于路易·艾黎的尊敬。

随后，王家瑞一行来到路易·艾黎教育文化中心和路易·艾黎中文学校。这是中国宋庆龄基金会“时代小先生”项目设立的第一所海外示范校。

时代小先生用流利的中文向代表团一行讲解《中新两国友谊的奠基人——宋庆龄与路易·艾黎》展览。

访新期间，宋庆龄和平天使艺术团走近当地学校与青少年进行了多场精彩的文化交流。

代表团通过上述活动，引导两国青年一代在交流互动中进一步了解宋庆龄与路易·艾黎、了解中国文化、理解中新友谊，共同为创造一个和平美好的人类命运共同体而携手前行。

为推动中新关系新发展注入新动力

回溯历史，目的是把握当下、开启未来。

访新期间，王家瑞先后会见新西兰议长马拉德、新中关系促进委员会首席执行官杰柯陛、克赖斯特彻奇市长莉安·达尔齐尔，考察海尔全资子公司斐雪·派克。

王家瑞在多个场合表示，中国宋庆龄基金会代表团此次访问新西兰是一次友好之旅，我们来到中国人民、特别是宋庆龄先生的老朋友路易·艾黎先生的家乡，感到十分亲近。我们寻访他的足迹，在新形势下传承和增进两国人民的友好关系。我们希望双方共同努力，化解分歧、互利共赢，不断推动中新关系向前发展。王家瑞指出，中国宋庆龄基金会作为中国唯一一家以国家领导人命名的机构，秉持“和平·统一·未来”的宗旨，继承宋庆龄先生的未竟事业，传承宋庆龄先生与路易·艾黎先生的伟大友谊，愿与新方携手，以民间友好交流合作为推动中新关系发展注入新动力。

新西兰议长马拉德表示，良好的新中关系符合新西兰的利益。相信通过阿德恩总理对中国进行就任后的首次访问，双方在贸易、文化和教育领域将进一步加强交流合作。新西兰非常重视社会福利和青少年事业，愿推动新西兰各界与中国宋庆龄基金会加强交流合作，共同推进新中关系发展。

新中关系促进委员会首席执行官杰柯陛说，阿德恩总理在新西兰经历严重枪击事件之后的困难时刻访华，充分说明了新西兰对华关系的高度重视。国际关系不仅涉及经济、贸易及商务等领域，更为核心的是人文交流。民间友好是双边关系的重要基石。路易·艾黎先生与宋庆龄女士共同为两国友好作出了杰出贡献。新西兰要始终要看到新中关系的大局及良好的新中关系符合新西兰的利益，积极参与包括“一带一路”倡议在内的多边合作，充分发挥地缘优势，抓住机遇推动本国经济发展，实现互利共赢。

新西兰克赖斯特彻奇市长达尔齐尔说，近期新中旅游年正式启动，阿德恩总理访华，两国关系大事好事不断。克市是新中友好的标志性人物、宋庆龄女士的好友路易·艾黎的故乡。我们愿积极参与“一带一路”倡议，成为它向南美洲延伸的重要节点。愿加强同中国宋庆龄基金会的友好交流，共同为发展新中关系作出更大贡献。

在奥克兰期间，代表团还考察了海尔全资子公司斐雪·派克。公司负责人表示，我们与海尔的合作十分顺畅，取得了良好的综合效益。愿新中关系在新的起点上进一步平稳健康发展，这将为两国企业创造新的合作机遇和更大发展空间。

29日，新西兰在克赖斯特彻奇举办枪击案国家悼念仪式，代表团专程前往纪念墙致哀。

驻新西兰大使吴玺，驻奥克兰总领事许尔文、驻克赖斯特彻奇总领事汪志坚分别出席相关活动。（来源：中国宋庆龄基金会网站）

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